ADMIRALBET I ADMIRALBET ABA LIGA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA!

Za svakog posetioca utakmica 8. kola AdmiralBet povećava donaciju sigurnim kućama

Foto: Promo

Tokom 8. kola AdmiralBet ABA lige, košarkaška scena će se ujediniti u borbi protiv nasilja nad ženama. Kampanjom “Break the silence, end the violence“, liga, klubovi i generalni sponzor takmičenja, kompanija AdmiralBet jasno i jedinstveno istupaju sa ciljem da podignu svest i pruže konkretnu pomoć ženama žrtvama nasilja.

Simbol akcije će biti crveni znak ispod oka, koji će nositi svi igrači tokom mečeva ovog kola. Ovaj znak solidarnosti neće ostati samo na terenu, jer će broj gledalaca koji su bili prisutni na svim utakmicama ovog kola biti pretočen u donaciju, koja će biti usmerena ka sigurnim kućama u Srbiji.

Na ovaj način, prisustvo publike na tribinama dobija novu vrednost, jer svaka ulaznica predstavlja direktnu podršku.

“Sport ima moć da utiče na zajednicu i pošalje poruku koja prevazilazi rezultat na terenu. Ovom kampanjom želimo da doprinesemo borbi protiv nasilja nad ženama ne samo rečima, već i konkretnom akcijom“, poručuje Marko Ribarić, CEO kompanije AdmiralBet.

“AdmiralBet ABA liga prepoznaje važnost ovakvih inicijativa. Pored takmičarske dimenzije, dužnost svih nas u sportu je i društvena odgovornost. Ovo je poziv svim navijačima da budu deo nečeg većeg,“ izjavio je Dubravko Kmetović, direktor lige.

Cilj kampanje je jasan – pružiti podršku onima čiji se glas ne čuje i stvoriti prostor u kojem se nasilje ne prećutkuje ili zataškava, već sprečava.