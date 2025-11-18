Košarka

MALO DOBRIH VESTI ZA KINANA EVANSA: Košarkaš Olimpijakosa uspešno operisan

Filip Milošević

18. 11. 2025. u 18:05

Košarkaš Olimpijakosa Kinan Evans uspešno je operisan, saopštio je grčki šampion.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da je Evans operisan u SAD-u zbog povrede Ahilove tetive leve noge.

Ono što je sigurno, nakon nove teške povrede, ponovo ga neće biti na parketu do kraja ove sezone.

