MALO DOBRIH VESTI ZA KINANA EVANSA: Košarkaš Olimpijakosa uspešno operisan
Košarkaš Olimpijakosa Kinan Evans uspešno je operisan, saopštio je grčki šampion.
U saopštenju se navodi da je Evans operisan u SAD-u zbog povrede Ahilove tetive leve noge.
Ono što je sigurno, nakon nove teške povrede, ponovo ga neće biti na parketu do kraja ove sezone.
