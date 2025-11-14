NIKOLA JOKIĆ DOMINIRA U NBA LIGI: Srbin ostavio konkurenciju iza sebe

NEZAUSTAVLjIV je Nikola Jokić od početka sezone. Srbin dominira NBA ligom i zasluženo je prvi u trci za najboljeg igrača takmičenja.

Srbin je do sad na tripl-dabl proseku. On na početku ove sezone, na 11 utakmica u proseku je beležio 28,8 poena, 13,1 skok i 10,9 asistencija.

Jokić apsolutno dominira, posebno je to bilo upečatljivo u pobedi njegovog Denvera nad LA Klipersima (130:116) kad je postigao 55 poena.

Somborac je najzaslužniji što su Nagetsi na učinku 9-2 i nalaze se na drugom mestu Zapadne konferencije.

Top 10 u trci za MVP NBA lige:

1. Nikola Jokić (Denver)

2. Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma)

3. Janis Adetokumbo (Milvoki)

4. Luka Dončić (LA Lejkers)

5. Viktor Vembanjama (San Antonio)

6. Kejd Kaningem (Detroit)

7. Donovan Mičel (Klivlend)

8. Tajris Meksi (Filadelfija)

9. Alperen Šengun (Hjuston)

10. Džejlen Branson (Njujork)

