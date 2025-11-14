A POSLE POBEDE: Evroliga kaznila Crvenu zvezdu

CRVENA zvezda je ostvarila još jednu veliku pobedu u Evroligi. Crveno-beli su savladali Monako (91:79), a disciplinska komisija elitnog takmičenja kaznili su klub sa Malog Kalemegdana.

FOTO: Ata images

Kako se ističe kazna se odnosi na duel sa Panatinaikosom.

- Crvena zvezda kažnjena je sa 7.000 evra zbog uvredljivih skandiranja navijača tokom utakmice sa Panatinaikosom - piše u saopštenju Evrolige.

Takođe, po džepu je udaren i Olimpijakos.

- Tim iz Pireja će morati da plati 6.000 evra takođe zbog uvredljivog skandiranja na meču protiv Partizana - ističe se na sajtu Evrolige.

Podsetimo, Crvena zvezda je na učinku 8-3, dok su crno-beli na 4-6.

