Košarka

DUBAI DOVEO JOŠ JEDNO POJAČANJE: NBA as stigao u najveći grad Ujedinjenih Arapskih Emirata

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 16:00

KK DUBAI doveo je još jedno pojačanje i to iz NBA lige.

ДУБАИ ДОВЕО ЈОШ ЈЕДНО ПОЈАЧАЊЕ: НБА ас стигао у највећи град Уједињених Арапских Емирата

FOTO: Dubai Basketball

Met Rajan je i zvanično postao novi košarkaš Dubaija. Radi se o momku koji je igrao za Njujork Nikse, Los Anđeles Lejkerse, Minesotu Timbervulvse i Boston Seltikse u najjačoj ligi sveta.

Najjače "oružje" mu je šut za tri poena.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%