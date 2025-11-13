DUBAI DOVEO JOŠ JEDNO POJAČANJE: NBA as stigao u najveći grad Ujedinjenih Arapskih Emirata

KK DUBAI doveo je još jedno pojačanje i to iz NBA lige.

FOTO: Dubai Basketball

Met Rajan je i zvanično postao novi košarkaš Dubaija. Radi se o momku koji je igrao za Njujork Nikse, Los Anđeles Lejkerse, Minesotu Timbervulvse i Boston Seltikse u najjačoj ligi sveta.

Najjače "oružje" mu je šut za tri poena.

Welcome to Dubai, Matt 🖤🤎🤍 pic.twitter.com/RUA8tcnLlJ — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 13, 2025

