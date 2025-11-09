Košarka

PANATINAIKOS DOVEO CENTRA: Bivši saigrač Nikole Jokića pojačao velikana iz Atine

Časlav Vuković

09. 11. 2025. u 22:18

MUKU muči Panatinaikos sa centrima. Zbog tiga su "zeleni" morali da izađu na tržište i pronašli su rešenje za poziciju pet.

FOTO: Profimedia

Novi igrač velikana iz Atine je Kenet Farid, poznati američki košarkaš i bivši saigrač Nikole Jokića u Denver nagetsima.

On je sa ekipom Ergina Ataman potpisao ugovor na dve meseca, a doveden je zbog toga što Turčin ne može da računa na poveđene Matijasa Lesora, Rišona Holmsa i Omera Jurtsevena.

O iskusnom 35-godišnjaku se dosta toga zna. U NBA ligi je zaigrao 2011. godine kad ga je kao 22. pika na draftu izabrao tim iz Kolorada. Takođe, treba istaći da je osvojio Svetsko prvenstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama 2014. godine.

Farid je prošle sezone igrao u italijanskoj ligi za Ređo Emiliju i pružao je dobre partije. On je u Palakanestru prosečno beležip 8,3 poena i 7,2 skoka u proseku.

Podsetimo, Panatinaikos se u Evroligi nalazi na osmom mestu sa učinkom 5-4. U duplom kolu koje je pred nama Atinjani najpre gostuju Parizu (utorak, 21), potom u četvrtak (20.45). idu u Madrid na duel sa Realom.

