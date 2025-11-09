JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju

Srbin se nije propisno ni oznojio. Tri četvrtine trebale su mu da upiše tripl-dabl. Susret sa Indijanom završio je sa 32 poena 14 skokova i 14 asistencija.

FOTO: Tanjug/AP

Bio je to 170 tripl-dabl u karijeri Srbina. Iza sebe je ostavio Vilta Čemberlejna

dabl u karijeri, šesti ove sezone, a iza sebe je ostavio legendu NBA lige Vilta Čemberlejna.

Postao je košarkaš sa najvećim brojem tripl-dablova u kojima je postigao 30 poena i šutirao preko 70 odsto iz igre.

Opet je Nikola do tripl-dabla stigao za tri četvrtine, 72. put u karijeri, a četvrti od starta sezone. Gađao je 10/14 iz igre, 11/12 sa penala, ali i imao čak osam izgubljenih lopti, što ga nije sprečilo da opet izdominira i bude najbolji.

Trener Denvera Dejvid Adelmna kaže da nikada nije video košarkaša poput Nikole.

- Mislim da moramo da pričamo o njegovim procentima, u košarci... Ne znam, čoveče, 11/12 sa slobodnih bacanja, 1/1 za tri poena. On je najefikasniji košarkaš kog sam ikada video. Znam da je bilo igrača u prošlosti koje je trebalo videti, ali za mene u modernoj eri košarke... Molim vas pokažite mi ko još igra na ovako efikasnom nivou u napadu. Uživanje je gledati ga, i sve ovo je uradio za 31 minut. Momci, ponoviću, uživajte u ovome - reči su Dejvida Adelmana sa konferencije za medije.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA