BUKTI SUKOB ZBOG NIKOLE: Jokić posvađao NBA legende

NIKOLA Jokić igra fantastično na startu sezone, na sve četiri utakmice upisao je tripl-dabl, svojim igrama "posvađao" je i istinske legende igre pod obručima.

FOTO: Tanjug/AP

Deluje da Nikolu Jokića i njegov Denver ne može niko da zzaustavi, a zbog Srbina su se posvađali Čarls Barkli i Šakil O'Nil.

Barkli, koji se do tada svađao i dobacivao je Šakilu O'Nilu zbog međusobnih razmirica, prekinuo je tu raspravu kako bi istakao da se ne slaže da je Viktor Vembanjama sa Sparsima najbolji posle Tandera, već da su ispred Denver Nagetsi predvođeni Nikolom Jokićem.

- Neću da kažem San Antonio, moraće da mi se dokažu. Reći ću Denver, to je drugi najbolji tim na Zapadu po mom mišljenju. Zaista mi se dopada što je došao Kem Džonson, sviđa mi se kao pojačanje. Džamal Marej je u formi trenutno. Jokić, čoveče on je tako sjajan imao je tri tripl-dabla zaredom... Četiri? To je neverovatno, on u proseku ima tripl-dabl - istakao je Barkli.

Podsetimo, prvi favorit za MVP trofej ove sezone je Šej Gildžes-Aleksander, iza njega je Vembanjama, a Jokić je treći.



