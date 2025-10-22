Košarka

"NEOSNOVANO I NEPRIMERENO!" Advokat tvrdi: KK Partizan je prekršio zakonik

Aleksandar Ilić

22. 10. 2025. u 22:05

KOŠARKAŠKI klub Partizan danas se oglasio saopštenjem u kome navodi da je protiv Petra Stefića nakon prikupljanja relevantnih informacija podneo krivičnu prijavu. Večeras se oglasio i advokat pomenutog navijača Boško Žurić.

Na portalu "Sportinjo" prenet je demanti Stefićevog zastupnika, koje prenosimo u celosti: 

- Kao advokat Stefić Petra dužnost mi je da reagujem povodom današnje objave KK Partizan u kojoj je moj klijent označen kao navodni falsifikator i prevarant koji sačinio i prodao 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, i da ukažem da su navodi iz predmetnog saopštenja ne samo neosnovani već i neprimereni. KK Partizan je ovakvim saopštenjem mom klijentu na jedan flagrantan način prekršio pretpostavku nevinosti i istog već sada proglasio izvršiocem nekoliko krivičnih dela, iako protiv mog klijenta još uvek nije ni pokrenut krivični postupak povodom krivične prijave KK Partizan, a za čije postojanje smo inače tek saznali iz pomenutog saopštenja. Podsećam da se shodno zakoniku o krivičnom postupku svako lice mora smatrati nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom sudskom presudom, kao i da su sva fizička i pravna lica dužna da se toga pridržavaju i da poštuju pretpostavku nevinosti okrivljenog. To da li je moj klijent izvršio neko krivično delo na štetu KK Partizan ili ne, treba da se utvrđuje u odgovarajućem krivičnom postupku pred nadležnim tužilaštvom i sudom, a ne u javnim saopštenjima KK Partizan. Shodno tome ja sam se već obratio KK Partizan sa zahtevom da se sporno saopštenje momentalno ukloni sa sajta i svih njihovih naloga na društvenim mrežama. Takođe, moj klijent će u najkraćem roku pokrenuti odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica iz KK Partizan koja su sačinila i objavila ovakvo saopštenje, stoji u dopisu advokata.

