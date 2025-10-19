"TO STALNO NAPOMINJEM, TO JE VAŽNO": Saša Obradović pred utakmicu Crvena zvezda - Ilirija

CRVENA zvezda nakon dve velike pobede u Evroligi nad Žalgirisom i Real Madridom nastavlja sa obavezama u ABA ligi, a rival je debitant Ilirija. Pred ovaj duel oglasio se trener crveno-belih Saša Obradović.

FOTO: Ata images

Srpski stručnjak ističe da je najbitnije da nastupe kao tim, kao i da pristup bude dobar.

- Znamo kakav bi ambijent voleli da imamo, kao što priželjkujemo da imamo podršku naših navijača u ovoj važnoj utakmici. Trenirali smo, pričali smo i analizirali smo naše greške iz prethodnih mečeva, kako bi ih naravno smanjili, eliminisali i napredovali. Međutim, stalno napominjem to – zajedništvo i tim, to je važno. Moramo da nastupimo kao tim i da imamo dobar pristup, jer najteže je dobiti utakmice koje si već "dobio". Ono što je meni kao treneru važno, pristup mora da bude dobar, kao što na svakom treningu moraš da imaš dobar odnos. Pokušaćemo da uvedemo pojedine igrače, uvećava se njihov broj, oporavljaju se, i to je jedna od stvari koje moramo da vidimo u ovoj utakmici - rekao je Saša Obradović.

O utakmici je govorio i zamenik kapitena Dejan Davidovac.

- Svaki tim mora da se uvažava maksimalno, pa i ekipa Ilirije. Dolaze u Beograd opušteni, imaju svoj kvalitet, mi sa druge strane nemamo prvao na greške u ovom takmičenju nakon poraza od Zadra. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku jer bi nam još jedna dobra utakmica dala i dobar uvod u meč sa Baskonijom koji sledi u Evroligi - istakao je Davidovac.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Ilirija igra se u ponedeljak od 18 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

