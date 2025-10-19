OVAKO SE TO RADI! Srpkinja ispisala istoriju svetske košarke!

LEPE vesti za srpsku košarku dolaze iz dalekog Brazila.

Foto: Pixabay

Srpkinja Jelena Todorović prva je žena sa upisanom pobedom u najvišem rangu tamošnje košarkaške lige (NBB). Ona je kao trener Fortaleza uspela da savlada Vasko da Gamu i to na gostovanju.

Predvodila je Todorovićeva svoj tim do značajne pobede 88:78 i tako uspešno otpočela svoju odiseju kao prva žena na klupi jednog muškog tima u Brazilu.

Fortalezi sledi nezgodan raspored, jer gostuju u i u naredna tri kola, najpre Botafogu 21. oktobra, potom Flamengu 24. oktobra i onda Unifasisi 31. oktobra, dok prvi meč na domaćem terenu igra protiv Korintijansa 5. novembra.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć