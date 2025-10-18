KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE: NBA tim doveo šampiona u zakucavanjima, pa mu dao otkaz odmah
Neobična vest dolazi iz NBA lige.
Aktuelni šampion u zakucavanjima Mak Meklang juče je potpisao ugovor sa Čikago Bulsima, a njegov boravak u "vetrovitom gradu" trajao je kraće nego što je iko mogao da očekuje.
Prema informacijama novinara Kevina Smita sa stranice "Sportrak", Bulsi su se odrekli Meklanga tri sata nakon što su ga uvrstili u tim.
U NBA ligi je odigrao svega šest utakmica, a tri puta bio je šampion na takmičenju u zakucavanjima. To je uspeo kao košarkaš Orlando Medžika, Filadelfije, Lejkersa...
U razvojnoj ligi imao je prosek od 25 poena po meču, a mnogi su smatrali da će dobiti ozbiljniju priliku u NBA ligi, ali...
Uprkos tome, Meklang je ponovo slobodan igrač...
