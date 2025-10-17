ZBOG OVOGA JE NIKOLA JOKIĆ VELIKI! Amerika bruji o ovom razgovoru (VIDEO)

Nikola Jokić je poznat po tome da ne voli da daje intervjue, navijači su ga sada videli u totalno drugačijoj ulozi.

FOTO: Printskrin/Tviter/361sport_official

Reprezentativac Srbije je u svlačionici odgovarao na pitanja mališana koji sanja da zaigra u NBA ligi.

Dečak se prethodno jako dobro informisao, a posebno je zanimljiva lekcija i savet koji je dobio od svog idola.

- Video sam da inače ne slušaš muziku pre utakmice, ali da si pre jednog meča slušao pesmu "Not like us" od Kendrika Lamara. Da li voliš tu pesmu?

- Inače ne slušam , ali to je pesma koju slušamo u svlačionici, to je interna šala koju imam sa saigračima.

Sharing this fun interview — a glimpse of Jokić off the court: witty, genuine, and effortlessly charming.🃏🫶 pic.twitter.com/PW2tHMzpvG — 361Sport_Official (@361sport_global) October 17, 2025

- Da li igrač igrice - upitao je dečak.

- Da. League of legends, 2K, FIFA.

- Znaš tvoj 2k rejting?

- Ne - nasmejao se Nikola.

- Ne znaš tvoj 2k rejting? 98, jedan od najviših.

- Mogu li da zakucam u igrici - našalio se Jokić na svoj račun.

- Da.

- To nije stvarnost.

- Sledeće godine idem u srednju školu, možeš li da mi daš savet kako da igram dobru košarku?

- Zabavljaj se, to je najvažnija stvar. Probaj da svakog dana budeš svre bolji i bolji, čak i ako je u pitanju mali napredak jer ako ne budeš bolji, bićeš gori. Pokušaj da svakog dana budeš sve bolji, to je naš moto u Denveru", rekao je i dao savet svoj deci koja žele da se bave profesionalnim sportom.



