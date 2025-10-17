ZBOG OVOGA JE NIKOLA JOKIĆ VELIKI! Amerika bruji o ovom razgovoru (VIDEO)
Nikola Jokić je poznat po tome da ne voli da daje intervjue, navijači su ga sada videli u totalno drugačijoj ulozi.
Reprezentativac Srbije je u svlačionici odgovarao na pitanja mališana koji sanja da zaigra u NBA ligi.
Dečak se prethodno jako dobro informisao, a posebno je zanimljiva lekcija i savet koji je dobio od svog idola.
- Video sam da inače ne slušaš muziku pre utakmice, ali da si pre jednog meča slušao pesmu "Not like us" od Kendrika Lamara. Da li voliš tu pesmu?
- Inače ne slušam , ali to je pesma koju slušamo u svlačionici, to je interna šala koju imam sa saigračima.
- Da li igrač igrice - upitao je dečak.
- Da. League of legends, 2K, FIFA.
- Znaš tvoj 2k rejting?
- Ne - nasmejao se Nikola.
- Ne znaš tvoj 2k rejting? 98, jedan od najviših.
- Mogu li da zakucam u igrici - našalio se Jokić na svoj račun.
- Da.
- To nije stvarnost.
- Sledeće godine idem u srednju školu, možeš li da mi daš savet kako da igram dobru košarku?
- Zabavljaj se, to je najvažnija stvar. Probaj da svakog dana budeš svre bolji i bolji, čak i ako je u pitanju mali napredak jer ako ne budeš bolji, bićeš gori. Pokušaj da svakog dana budeš sve bolji, to je naš moto u Denveru", rekao je i dao savet svoj deci koja žele da se bave profesionalnim sportom.
