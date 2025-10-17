Košarka

ZBOG OVOGA JE NIKOLA JOKIĆ VELIKI! Amerika bruji o ovom razgovoru (VIDEO)

17. 10. 2025. u 20:23

Nikola Jokić je poznat po tome da ne voli da daje intervjue, navijači su ga sada videli u totalno drugačijoj ulozi.

FOTO: Printskrin/Tviter/361sport_official

Reprezentativac Srbije je u svlačionici odgovarao na pitanja mališana koji sanja da zaigra u NBA ligi. 

Dečak se prethodno jako dobro informisao, a posebno je zanimljiva lekcija i savet koji je dobio od svog idola.

- Video sam da inače ne slušaš muziku pre utakmice, ali da si pre jednog meča slušao pesmu "Not like us" od Kendrika Lamara. Da li voliš tu pesmu?

- Inače ne slušam , ali to je pesma koju slušamo u svlačionici, to je interna šala koju imam sa saigračima. 

- Da li igrač igrice - upitao je dečak.

- Da. League of legends, 2K, FIFA.

- Znaš tvoj 2k rejting?

- Ne - nasmejao se Nikola.

- Ne znaš tvoj 2k rejting? 98, jedan od najviših.

- Mogu li da zakucam u igrici - našalio se Jokić na svoj račun.

- Da.

- To nije stvarnost.

- Sledeće godine idem u srednju školu, možeš li da mi daš savet kako da igram dobru košarku?

- Zabavljaj se, to je najvažnija stvar. Probaj da svakog dana budeš svre bolji i bolji, čak i ako je u pitanju mali napredak jer ako ne budeš bolji, bićeš gori. Pokušaj da svakog dana budeš sve bolji, to je naš moto u Denveru", rekao je i dao savet svoj deci koja žele da se bave profesionalnim sportom.

!Srećan sam što mogu da inspirišem decu, to mi mnogo znači, to znači da radim nešto dobro. Okružite se dobrim prijateljima, vežbajte, zabavljajte se - zaključio je Nikola Jokić.

