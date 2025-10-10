"NADAM SE DA TO NIJE NIKOGA NALJUTILO" Trener Zvezde emotivan, pomenuo i Sferopulosa

KOŠARKAŠI Crvene zvezde igrali su u 3. kolu Evrolige sa Fenerbahčeom u Istanbulu. Slavili su crveno-beli, a trener beogradskog tima Tomislav Tomović bio je emotivan nakon duela.

FOTO: KK Crvena zvezda

- Emotivno veče. Pokušao sam da se smirim pred kraj meča, a kada sam shvatio da je gotovo izbacio sam sve emocije iz sebe. Nadam se da to nije nikoga naljutilo. Ludo sam srećan zbog pobede i tima. Verovali smo u pobedu i odradili odličan posao kao tim. Pokazali smo energiju, snagu i to je najvažnije. Igrali smo protiv prvaka Evrope. Na kraju smo uspeli da pobedimo.

O trenutku kada je zagrlio Čima Monekea.

- Razumem igrače sa energijom i emocijama. Moneke je jedan od njih. Treba to kontrolisati, uradili smo sjajan posao. Janis Sferopulos nam je pomogao, hvala mu na svemu. Ovo je pobeda za Sferopulosa.

Imao je poruku i za navijače.

- Ogroman trenutak za mene. Hvala svima iz dubine srca. Svima koji su mi slali poruke podrške. Bilo mi je zadovoljstvo što sam okružen takvim ljudima. Ovo je pobeda za sve navijače.

