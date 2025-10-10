HITNO SE OGLASILA EVROLIGA: Objavili saopštenje, a tiče se NBA Evropa

EVROLIGA se pred današnje mečeve 3. kola oglasila i to zbog NBA Evropa lige koja bi trebalo da zaživi u narednim godinama.

Foto: Arhiva Novosti

Poslednjih meseci, učestalo se govori o formiranju NBA Evrope. Takmičenja koje bi spojilo neke od najjačih evropskih i američkih klubova.

Mnogo informacija dolazi iz raznih krugova, za sada bez zvaničnih potvrda. Govori se o timovima koji bi mogli da učestvuju, a Evroliga se danas oglasila, podelivši informacije sa sastanka sa članovima FIBA i NBA, održanom u Ženevi 8. oktobra.

Naime, Evroliga je istakla četiri ključna principa kao okvir za saradnju i realizaciju projekta.

To su: zajednička korist za sve strane, kulturni integritet, takmičarska izuzetnost i evropsko upravljanje.

Odnosno, da telo nadležno za ovaj projekat bude smešteno u Evropi, kako bi se štitili interesi Evropske košarke.

Tačka četiri, izvesno se odnosi na nedavni dokument i preporuku Evropskog parlamenta u rezoluciji o evropskom modelu sporta.

Podsetimo, srpski timovi Crvena zvezda i Partizan, dobili su licence za trogodišnji period igranja u ovom takmičenju čija je budućnost neizvesna.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja