HITNO SE OGLASILA EVROLIGA: Objavili saopštenje, a tiče se NBA Evropa
EVROLIGA se pred današnje mečeve 3. kola oglasila i to zbog NBA Evropa lige koja bi trebalo da zaživi u narednim godinama.
Poslednjih meseci, učestalo se govori o formiranju NBA Evrope. Takmičenja koje bi spojilo neke od najjačih evropskih i američkih klubova.
Mnogo informacija dolazi iz raznih krugova, za sada bez zvaničnih potvrda. Govori se o timovima koji bi mogli da učestvuju, a Evroliga se danas oglasila, podelivši informacije sa sastanka sa članovima FIBA i NBA, održanom u Ženevi 8. oktobra.
Naime, Evroliga je istakla četiri ključna principa kao okvir za saradnju i realizaciju projekta.
To su: zajednička korist za sve strane, kulturni integritet, takmičarska izuzetnost i evropsko upravljanje.
Odnosno, da telo nadležno za ovaj projekat bude smešteno u Evropi, kako bi se štitili interesi Evropske košarke.
Tačka četiri, izvesno se odnosi na nedavni dokument i preporuku Evropskog parlamenta u rezoluciji o evropskom modelu sporta.
Podsetimo, srpski timovi Crvena zvezda i Partizan, dobili su licence za trogodišnji period igranja u ovom takmičenju čija je budućnost neizvesna.
