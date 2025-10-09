BESPLATNI SPINOVI ZA SVE: Adrmiralbet ABA liga se vratila

Košarka

NOVA sezona regionalne košarke donosi novi razlog za slavlje!

Povratak AdmiralBet ABA lige se obeležava u velikom stilu! Naime, ovog ponedeljka, od 17 časova do ponoći, svi igrači sa registrovanim AdmiralBet nalogom dobijaju 60 sekundi besplatnih spinova na popularnoj igri Gates of AdmiralBet 1000!

Nakon što su se najbolji klubovi iz regiona vratili na parket ovog vikenda, AdmiralBet igrači mogu da uživaju na slot terenu, gde se svaki spin računa. Bez ikakve uplate i bez ikakvog rizika, samo čista zabava za uspešan početak nove sezone, potrebno je samo da se ulogujete na AdmiralBet.rs i pokrene navedenu igru, a minut besplatnih spinova će automatski startovati.

Ovaj ponedeljak je idealan spoj sporta i igre, jer dok košarkaši večitih rivala jure prve pobede, vi imate priliku da zavrtite besplatne spinove i osetite uzbuđenje!

Registrujte se odmah u svega nekoliko minuta i preuzmite čarobni Bonus dobrodošlice – do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.

