ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Ceo svet gleda i ne veruje, Nikola Jokić je sa druge planete (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Toronto Reptorse 112:108 u predsezonskom meču NBA lige uz sjajnu partiju našeg Nikole Jokića.
Reprezentativac Srbije i najbolji košarkaš na planeti za svega 21 minut igre zabeležio je 17 poena, šest skokova i pet asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.
Potez za TV špice izveo je čudesni Nikola Jokić. Njegovo maestralno dodavanje, koje je saigrač Kristijan Braun krunisao trojkom iz ćoška oduševilo je ljubitelje košarke širom sveta.
Kada je reč o samoj utakmici, Denver je bolje ušao u meč. U finišu prve deonice stigao je do dvocifrene prednosti i u većem delu meča kontrolisao je dešavanja na terenu. Sredinom treće četvrtine imao je tim iz Kolorada i maksimalnih +16, ali ekipa trenera Darka Rajakovića se nije predavala.
Toronto je sjajnom serijom smanjio zaostatak, pa je usledila neizvesna završnica. Ipak, Nagetsi nisu dozvolili potpuni prekret. Uspeli su da odbiju nalete protivnika i na kraju stignu do trijumfa.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kristijan Braun sa 19 poena, Marej i Jokić ubacili su po 17, a Kem Džonson dodao je 11 poena.
U ekipi Toronta najefikasniji bili su Ingram i Baret sa po 19 poena, dok je Mamukelašvili dodao 15 poena.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
NIJE DOBRO! Nikola Jokić i Denver ovako nešto baš dugo nisu doživeli
05. 10. 2025. u 08:38
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
06. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)