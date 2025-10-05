Košarka

"BILO MI JE NEPRIJATNO"... Jokićeve lopte su neočekivane, novi Nikolin saigrač otvorio dušu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 10. 2025. u 13:40

KOŠARKAŠI Denvera otpočeli su pripreme za novu sezonu, u prvom meču savladala ih je Minesota, a novajlija u timu kameron Džonson govorio je o tome kako je igrati uz Nikolu Jokića.

FOTO: Begum Unal/KSS

Priznao je Džonson da mu je trebalo vremena da se navikne na Jokića. 

- Bacio mi je zaista neočekivano dodavanje pre neki dan. Izgubio sam loptu i bilo mi je neprijatno. Svi su mi rekli da se naviknem, pa sam to prihvatio. Mnogo njegovih dodavanja su ona bez gledanja, gde mu je telo nagnuto na jednu stranu, a on dodaje na drugu. Biće sjajno imati otvoren pogled iz tih situacija, rekao je Džonson.

Amerikanac je istakao da se tim postepeno uigrava i da je proces prilagođavanja Jokićevom načinu igre prirodan deo razvoja:

- Sve brzo ide u tom smeru u kojem treba. Potrebno je da izađete na teren i čujete sve te stvari kad ste u igri. Vidite to na papiru, prođete kroz akcije, ali je drugačije kada ste u igri ili morate da se prilagođavate u odbrani. Jednostavno, vremenom to postaje deo instinkta, zaključio je Džonson.

