ZVANIČNO! Horford potpisao za Golden Stejt
Košarkaš Al Horford potpisao je zvanično ugovor sa Golden Stejtom, saopštio je klub iz San Franciska.
Detalji nisu saopšteni, ali američki mediji navode da je Horford potpisao dvogodišnji ugovor sa Golden Stejtom u vrednosti od 5,7 miliona dolara. On je prošle sezone za Boston u NBA ligi prosečno beležio devet poena, 6,2 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici.
Horford (39) je pored Bostona igrao za Oklahomu, Filadelfiju i Atlantu. On je 2024. godine osvojio titulu u NBA ligi sa ekipom Bostona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Košarkaši Golden Stejta će 22. oktobra na startu nove sezone u NBA ligi igrati protiv Los Anđeles Lejkersa.
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)