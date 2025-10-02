ZVANIČNO! Horford potpisao za Golden Stejt

Košarkaš Al Horford potpisao je zvanično ugovor sa Golden Stejtom, saopštio je klub iz San Franciska.

Foto: Profimedia

Detalji nisu saopšteni, ali američki mediji navode da je Horford potpisao dvogodišnji ugovor sa Golden Stejtom u vrednosti od 5,7 miliona dolara. On je prošle sezone za Boston u NBA ligi prosečno beležio devet poena, 6,2 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici.

Horford (39) je pored Bostona igrao za Oklahomu, Filadelfiju i Atlantu. On je 2024. godine osvojio titulu u NBA ligi sa ekipom Bostona.

Košarkaši Golden Stejta će 22. oktobra na startu nove sezone u NBA ligi igrati protiv Los Anđeles Lejkersa.