LESOR JOŠ NEĆE NA TEREN: Ergin Ataman otkrio kad se vraća bivši centar Partizana
TRENER košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman rekao je danas da će se centar "zelenih" Matijas Lesor vratiti na teren u novembru.
On je istakao da je bivšeg igraču Partizana potrebno još vremena da bude 100 odsto spreman.
- Lesorovo učešće na Fajnal foru u Abu Dabiju nije bila pogrešna procena. Bio je spreman posle mesec dana napornog individualnog i timskog treninga. Želeo je da igra. Ali, propustio je četiri meseca i izgubio ritam. Lekari su nam rekli da mu je potrebno više vremena da bude na 100 odsto. Vratiće se u novembru, za mesec, mesec i po - rekao je Ataman za grčki sportski portal "Sport24".
Ovaj 30-godišnjak se teško povredio 19. decembra prošle godine u meču Evrolige protiv Baskonije, a zbog nedovoljno brzog oporavka je preskočio i Evropsko prvenstvo.
Panatinaikos Evroligu otvara u utorak utakmicom kod kuće protiv Bajerna koju će zbog povrede preskočiti i Džedi Osman.
