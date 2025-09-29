Košarka

LESOR JOŠ NEĆE NA TEREN: Ergin Ataman otkrio kad se vraća bivši centar Partizana

Танјуг

29. 09. 2025. u 23:00

TRENER košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman rekao je danas da će se centar "zelenih" Matijas Lesor vratiti na teren u novembru.

ЛЕСОР ЈОШ НЕЋЕ НА ТЕРЕН: Ергин Атаман открио кад се враћа бивши центар Партизана

Foto: Profimedia

On je istakao da je bivšeg igraču Partizana potrebno još vremena da bude 100 odsto spreman.

- Lesorovo učešće na Fajnal foru u Abu Dabiju nije bila pogrešna procena. Bio je spreman posle mesec dana napornog individualnog i timskog treninga. Želeo je da igra. Ali, propustio je četiri meseca i izgubio ritam. Lekari su nam rekli da mu je potrebno više vremena da bude na 100 odsto. Vratiće se u novembru, za mesec, mesec i po - rekao je Ataman za grčki sportski portal "Sport24".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ovaj 30-godišnjak se teško povredio 19. decembra prošle godine u meču Evrolige protiv Baskonije, a zbog nedovoljno brzog oporavka je preskočio i Evropsko prvenstvo. 

Panatinaikos Evroligu otvara u utorak utakmicom kod kuće protiv Bajerna koju će zbog povrede preskočiti i Džedi Osman. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...

AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...