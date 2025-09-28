DUBAI SE POJAČAO PRED PARTIZAN: Aktuelni šampion Evrolige stigao u Emirate

Doskorašnji centar Fenerbahčea, Sertač Šanli, novi je košarkaš Dubaija.

FOTO: EPA

Šampion Evrope sa Efesom i Fenerom, Sertač Šanli, stigao je u klub iz Emirata pred duel sa Partizanom u prvom kolu Evrolige.

Welcome to your new home, Sertaç🤎🤍🖤 pic.twitter.com/TiHOS5vsNN — Dubai Basketball (@dubaibasket) September 28, 2025

On je u prošloj sezoni u najelitnijem evropskom takmičenju prosečno beležio 5,5 poena i 2,4 skoka.

Meč između Dubaija i Partizana u prvom kolu Evrolige biće na programu u utorak od 18 časova.

