DUBAI SE POJAČAO PRED PARTIZAN: Aktuelni šampion Evrolige stigao u Emirate
Doskorašnji centar Fenerbahčea, Sertač Šanli, novi je košarkaš Dubaija.
Šampion Evrope sa Efesom i Fenerom, Sertač Šanli, stigao je u klub iz Emirata pred duel sa Partizanom u prvom kolu Evrolige.
On je u prošloj sezoni u najelitnijem evropskom takmičenju prosečno beležio 5,5 poena i 2,4 skoka.
Meč između Dubaija i Partizana u prvom kolu Evrolige biće na programu u utorak od 18 časova.
