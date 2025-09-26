KOKOŠKOV STARTOVAO POBEDOM! Efes ubedljiv na otvaranju turskog prvenstva

Srpski trener na klupi Anadolu Efesa Igor Kokoškov sjajno je započeo mandat u turskom timu, pošto je slavila u prvom kolu njegova ekipa protiv Esenler Erokspora rezultatom 90:76.

FOTO: EPA

Anadolu Efes je odigrao prvu takmičarsku utakmicu u sezonu 2025/26 u okviru turskog prvenstva i upisao trijumf.

U lakoj pobedi Efea istakli su se Isaija Kordinije sa 16 poena, sedam skokova i šest asistencija, reprezentativac Turske Šehmus Hazer takođe sa 16, te Erdžan Osmani sa 14 poena i sedam skokova, kao i Bris Deser sa 11 poena i šest skokova.

U poraženom timu koji, na osnovu rostera koji je sastavio, ima ambicije da traje duže od sezone u eliti, Džermejn Lav je bio najbolji sa 21 poenom, Džordan Kroford je dao 17, a Lengston Gelovej 10 poena.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta