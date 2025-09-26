MURINEN U PARTIZANU? Oglasio se agent finskog košarkaša
Finski krilni centar Mika Murinen, koji je proglašen za najboljeg mladog košarkaša na Evrobasketu u Rigi i koji će da ostane upamćen kao jedan od najzaslužnijih za eliminaciju Srbije u osmini finala, u završnim je pregovorima sa Partizanom.
Murinen je stekao nadimak "Slim Jesus" (prevod na srpski: Mršavi Isus) zbog atipične građe, raspona ruku 220 cm, kao i atraktivnim zakucavanjima i blokadama. Srbiji je dao devet poena za 12 minuta na parketu.
Momak rođen 2007. je beležio 6,6 poena i 1,9 skokova u proseku na Evropskom prvenstvu na kom je Finskoj „za dlaku“ izmakla bronzana medalja posle neizvesne završnice sa Grčkom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prvi su informaciju pustili Grci i portal Sport24, da bi nešto kasnije i sam Murinen na društvenoj mreži Instagram zapratio Partizan i tako dodatno "zakuvao" situaciju.
Sada se oglasio i poznati američki insajder, Džonatan Dživoni i otkrio je nove detalje u vezi sa Mikom Murinenom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Naime, on se neće vraćati u Ameriku u svoju srednju školu "AZ Kompas", što je potvrdio i njegov agent Tedi Arčer za Draft Ekspres.
Murinen trenutno nije doneo konačnu odluku za prelazak u novi klub.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"BOMBA" CRNO-BELIH: KK Partizan dovodi najboljeg mladog košarkaša Evrobasketa
25. 09. 2025. u 19:19
VELEOBRT! Evo šta se dešava sa "spornim" košarkašom Partizana
24. 09. 2025. u 08:31
SAD JE SVE JASNO: Francuzi potvrdili da je Nilikina napustio Partizan
23. 09. 2025. u 21:14
ŠOK U HUMSKOJ! Partizan ostaje bez košarkaša, a sezona nije ni počela
22. 09. 2025. u 13:48
TO JE TAJ STARI BAJERN: Bavarci dominiraju na krilima neverovatnog Kejna i postavljaju rekorde!
PETAK veče donosi otvaranje 5. kola Bundeslige, a na Alijanc arenu stiže Verder Bremen (20.30). Bajern pod vođstvom Vinsenta Kompanija izgleda moćno – sa maksimalnim učinkom i već 18 postignutih golova, postavljen je novi rekord šampionata i domaćini su orni da napune mrežu gostiju koji imaju jednu od najlošijih odbrana u ligi.
26. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)