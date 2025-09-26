Košarka

MURINEN U PARTIZANU? Oglasio se agent finskog košarkaša

Новости онлине

26. 09. 2025. u 07:40

Finski krilni centar Mika Murinen, koji je proglašen za najboljeg mladog košarkaša na Evrobasketu u Rigi i koji će da ostane upamćen kao jedan od najzaslužnijih za eliminaciju Srbije u osmini finala, u završnim je pregovorima sa Partizanom.

FOTO: FIBA.Basketball

Murinen je stekao nadimak "Slim Jesus" (prevod na srpski: Mršavi Isus) zbog atipične građe, raspona ruku 220 cm, kao i atraktivnim zakucavanjima i blokadama. Srbiji je dao devet poena za 12 minuta na parketu.

Momak rođen 2007. je beležio 6,6 poena i 1,9 skokova u proseku na Evropskom prvenstvu na kom je Finskoj „za dlaku“ izmakla bronzana medalja posle neizvesne završnice sa Grčkom.

Prvi su informaciju pustili Grci i portal Sport24, da bi nešto kasnije i sam Murinen na društvenoj mreži Instagram zapratio Partizan i tako dodatno "zakuvao" situaciju.

Sada se oglasio i poznati američki insajder, Džonatan Dživoni i otkrio je nove detalje u vezi sa Mikom Murinenom.

Naime, on se neće vraćati u Ameriku u svoju srednju školu "AZ Kompas", što je potvrdio i njegov agent Tedi Arčer za Draft Ekspres.

Murinen trenutno nije doneo konačnu odluku za prelazak u novi klub.

