Košarka

ZVEZDA TREĆA NA VTB SUPERKUPU: Crveno-beli popravili utisak i pobedili Dubai

Časlav Vuković

25. 09. 2025. u 19:03

CRVENA zvezda je nakon lošeg izdanja u polufinalu VTB Superkupa protiv CSKA popravila utisak u duelu sa Dubaijem koga je savladala sa 82:80 (22:19, 22:22, 15:20, 23:19) i osvojila je treće mesto na takmičenju koje se održava u Beogradu.

FOTO: KK Crvena zvezda

Crveno-beli su dobro otvorili utakmicu, ali je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata imao odgovor i preuzeo je vođstvo. Ipak, ekipa sa Malog Kalemegdana je prvu četvrtinu okončala vođstvom 22:19.

U drugom kvartalu pojavio se problem za Zvezdu, a to je povreda Ajzee Kenana. No, to nije pokolebalo izabranike Janis Sferopulosa koji su nakon 20 minuta imali prednost od tri razlike - 44:41.

Nastavila se velika borba i u drugom poluvremenu. Dubai je preuzeo vođstvo u finišu trećeg kvartala i čuvao ga je sve do početka četvrte četvrtine kad su crveno-beli preokrenuli rezultat i na kraju trijumfovali.

Zvezdu je do pobede predvodio Džordan Nvora sa 19 poena, pratili su ga Tajson Karter i Čima Moneke sa po 15. Na drugoj strani najbolji je bio Kosta Kondić sa 15, dok je Avudu Abas brojao do 12.

Podsetimo, u finalu VTB Superkupa igraće Zenit i CSKA od 20 časova.

