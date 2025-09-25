ŠOKANTAN SNIMAK NBA ASA! Imao milione, igrao sa Lebronom, sada prosi na ulici (VIDEO)

U sportu se "okreće" nikad veći novac, ali to ništa ne znači ako sa njime ne znate šta ćete.

Tako je prethodnih godina bankrotirao veliki broj igrača američkog fudbala i košarkaša, pa da bi izbegli sudbinu Antoana Vokera, Šona Kempa ili Andrea Rajzona, već i pre odlaska u profesionalne vode angažuju stručnjake koji će se starati da na vreme stavljaju novac sa strane, odnosno ulažu u stvari koje će im doneti profit i tako po završetku karijere neće biti bez dinara.

Nažalost, veliki je broj onih na čijim pričama mladi sportisti mogu da nauče mnogo, a možda je najtužnija priča nekadašnjeg NBA košarkaša Delontea Vest. Za razliku od nekih svojih kolega, Vest ne samo da je bankrotirao, nego je postao beskućnik koji je uz to zavisnik od narkotika kome je neophodna pomoć.

former nba player delonte west being homeless https://t.co/AEGGasoFnE pic.twitter.com/bt4RXT4Gt9 — Gobert Galaxy (@Gobert_muse) January 8, 2024

Delonte Vest ima 42 godina i tokom igračkih dana ostavio je značajan trag u NBA ligi. Draftovao ga je Boston 2004. godine, i to kao visokog 24. pika, a osim u dresu Seltiksa igrao je još za Sijetl, Klivlend i Dalas, pre nego što će 2012. godine okončati svoju NBA karijeru. Igrao je za razvojni tim Maveriksa (Teksas), ali i dva kluba u Kini gde je zaradio lep novac. Najbolje dane u karijeri proveo je u dresu Klivlenda, gde je od 2008. do 2010. uglavnom bio organizator igre Lebronovog tima, imao je dvocifren broj poena u proseku, ali odlaskom "Kralja" završila se i njegova karijera u Ohaju.

"Seljakanja" u narednim godinama, uz probleme sa mentalnim zdravljem, uzela su maha kod Vesta. Odrastao je u siromaštvu u lošem kraju, bio je zlostavljan, samopovređivao se i često bio u dečjim ustanovama. Dijagnostikovan mu je bipolarni poremećaj, dok se povremeno javljala i depresija zbog toga što mu je bilo teško da se nosi sa pritiskom koji nosi sport.

Former NBA player Delonte West spotted outside again and was given $20 by fan pic.twitter.com/m54ovtwKdc — Hoops (@HoopMixOnly) September 23, 2025

Na sve to, nadovezali su se problemi i van terena. Vesta je često zaustavljala policija u saobraćaju, pronašli su i da poseduje nekoliko pištolja, dok ni supruga nije mogla više da ga trpi, posebno nakon završetka igračke karijere. Iz drugog braka sa Karesom Mejden dobio je dvoje dece, ali se par razveo za vreme pandemije korona virusa 2020. godine. Tada su mediji i saznali da je njegova finansijska (ali i svaka druga situacija) alarmantna.

Tokom septembra 2020. godine, jedan navijač fotografisao je Vesta kako na ulicama Dalasa prosi. Nije imao novca za hranu i morao je da izađe na ulicu, gde je često nažalost dobijao i batine. Počeo je da živi na ulici jer je sve izgubio, tako da je od bivšeg NBA košarkaša došao do statusa beskućnika.

Kada su informacije o njegovom stanju postale viralne, javio mu se tadašnji vlasnik Dalasa Mark Kjuban. Milijarder je odlučio da mu pomogne, platio mu je lečenje i dao mu novac kako bi opet stao na noge. Povezao ga je sa majkom i ubedili su ga da se leči, tako da je u međuvremenu dobio i posao na klinici "Rebound" i činilo se da sve ide dobrim tokom. Nažalost, to nije dugo potrajalo pošto se kao i mnogi zavisnici uskoro vratio na ulicu.

Sada se na društvenim mrežama pojavio uznemirujući video snimak na kojem se Vest vidi u dezorijentisanom stanju, bez majice, kako stoji pored automobila i od nepoznatog prolaznika prima 20 dolara.

Snimak je izazvao talas reakcija među fanovima, bivšim saigračima i sportskom javnošću. Umesto osude, većina komentara nosi ton zabrinutosti i apel za pomoć.

Vest je i ranije viđan u sličnim stanjima, a poslednji ozbiljan incident zabeležen je u junu 2024. godine, kada je, prema izveštajima američkih medija, pronađen kako luta parkingom u Virdžiniji, nakon čega mu je policija ukazala pomoć i dala Narcan, lek koji se koristi kod sumnje na predoziranje opijatima.

Danas, nažalost, umesto da uživa u zasluženoj penziji, Delonte Vest se bori sa svojim demonima – i doslovno živi na ulici.

