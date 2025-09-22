ŠOK U HUMSKOJ! Partizan ostaje bez košarkaša, a sezona nije ni počela
PRAVO niotkuda!
Francuski košarkaš Frenk Nilikina sve je bliži prelasku u redove Olimpijakosa, saznaje Basketnjuz.
Nilikina jeste produžio ugovor sa Partizanom, ali trener Obradović je predočio nekadašnjem NBA igraču da naredne sezone neće imati takvu ulogu kakvu je imao u prošloj sezoni.
Zbog toga je Nilikina razmatrao i odlazak iz kluba, a kao potencijalno rešenje je došla ekipa Olimpijakosa, kojoj baš nedostaje igrač na spoljnim pozicijama.
Trener Barcokas je naglasio posle turnira na Kritu, da će zbog povrede Kinana Evansa izaći na tržište kako bi pronašli novo rešenje za pozicije jedan i dva.
Nilikina je prošle sezone stigao u Partizan posle dosta godina koji je proveo u NBA ligi, međutim dosta povreda je uticalo da Francuz ne pokaže svoj puni potencijal.
Do sada Partizan su napustili Brendon Dejvis, Ajzea Majk kao i Balša Koprivica, dok su u klub stigli Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton.
Preporučujemo
PARTIZAN PREŽIVEO SIDNEJ: Crno-beli pobedom okončali turneju u Australiji (VIDEO)
21. 09. 2025. u 10:53
SPEKTAKL U MELBURNU! Oslabljeni Partizan posle velike borbe pao protiv Panatinaikosa
18. 09. 2025. u 13:31
BOLNICA U HUMSKOJ! Partizan žestoko oslabljen u Australiji
16. 09. 2025. u 12:54
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
Komentari (0)