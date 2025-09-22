ŠOK U HUMSKOJ! Partizan ostaje bez košarkaša, a sezona nije ni počela

PRAVO niotkuda!

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Francuski košarkaš Frenk Nilikina sve je bliži prelasku u redove Olimpijakosa, saznaje Basketnjuz.

Nilikina jeste produžio ugovor sa Partizanom, ali trener Obradović je predočio nekadašnjem NBA igraču da naredne sezone neće imati takvu ulogu kakvu je imao u prošloj sezoni.

Zbog toga je Nilikina razmatrao i odlazak iz kluba, a kao potencijalno rešenje je došla ekipa Olimpijakosa, kojoj baš nedostaje igrač na spoljnim pozicijama.

Trener Barcokas je naglasio posle turnira na Kritu, da će zbog povrede Kinana Evansa izaći na tržište kako bi pronašli novo rešenje za pozicije jedan i dva.

Nilikina je prošle sezone stigao u Partizan posle dosta godina koji je proveo u NBA ligi, međutim dosta povreda je uticalo da Francuz ne pokaže svoj puni potencijal.

Do sada Partizan su napustili Brendon Dejvis, Ajzea Majk kao i Balša Koprivica, dok su u klub stigli Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton.