ŠPANCI GLEDAJU I NE VERUJU! Srbin sa 16 godina ispisao istoriju Barselone

ŠPANIJA bruji o srpskom čudu od deteta!

FOTO: FIBA.Basketball

Talentovani Nikola Kusturica postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone pošto je 16 godina, četiri meseca i 17 dana dobio šansu u dresu katalonskog kluba u prijateljskom okršaju protiv Andore.

Reč je o svojevrsnom vunderkindu srpske košarke budući da je ovoga leta sa prosečnih 20 poena po meču predvodio kadetsku selekciju naše zemlje na putu titule evropskog šampiona.

Svega nekoliko nedelja pošto se sa vršnjacima popeo na krov Evrope, momak rođen u Novom Sadu je debitovao u jednom od najvećih klubova na Starom kontinentu, nadmašivši na taj način dosadašnjeg rekordera Erika Vilu.

𝟏𝟔 𝐚𝐧𝐲𝐬, 𝟒 𝐦𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐢 𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐞𝐬.



Amb tots vosaltres... el jugador més jove de la història en debutar oficialment amb el primer equip blaugrana. Enhorabona, Nikola! 👏 pic.twitter.com/yt1kzxpXTM — Barça Basket (@FCBbasket) September 17, 2025

Barselona je ovaj duel pobedila rezultatom 90:81 i na taj način nastavila sa sjajnim izdanjima u prijateljskim mečevima ovoga meseca, započetim tesnim trijimfom protiv Pariza.

Do evroligaškog okršaja protiv Hapoela 30. septembra, Barselonu očekuju prijateljski mečevi protiv Huventuda i Ljeide.

Prvi je na programu već sutra od 21 sat, a celokupna javnost u Srbiji se nada da će trener Đoan Penjaroja dati šansu momku rođenom 2009. godine i da bi uskoro mogli da ga gledamo i u Evroligi.

