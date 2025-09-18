Košarka

ŠPANCI GLEDAJU I NE VERUJU! Srbin sa 16 godina ispisao istoriju Barselone

Новости онлине

18. 09. 2025. u 08:56

ŠPANIJA bruji o srpskom čudu od deteta!

ШПАНЦИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Србин са 16 година исписао историју Барселоне

FOTO: FIBA.Basketball

Talentovani Nikola Kusturica postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone pošto je 16 godina, četiri meseca i 17 dana dobio šansu u dresu katalonskog kluba u prijateljskom okršaju protiv Andore.

Reč je o svojevrsnom vunderkindu srpske košarke budući da je ovoga leta sa prosečnih 20 poena po meču predvodio kadetsku selekciju naše zemlje na putu titule evropskog šampiona. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Svega nekoliko nedelja pošto se sa vršnjacima popeo na krov Evrope, momak rođen u Novom Sadu je debitovao u jednom od najvećih klubova na Starom kontinentu, nadmašivši na taj način dosadašnjeg rekordera Erika Vilu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Barselona je ovaj duel pobedila rezultatom 90:81 i na taj način nastavila sa sjajnim izdanjima u prijateljskim mečevima ovoga meseca, započetim tesnim trijimfom protiv Pariza.

Do evroligaškog okršaja protiv Hapoela 30. septembra, Barselonu očekuju prijateljski mečevi protiv Huventuda i Ljeide.

Prvi je na programu već sutra od 21 sat, a celokupna javnost u Srbiji se nada da će trener Đoan Penjaroja dati šansu momku rođenom 2009. godine i da bi uskoro mogli da ga gledamo i u Evroligi.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom