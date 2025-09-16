DOBRIĆ DOŠAO POVREĐEN SA EVROBASKETA! Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda tiču se novog kapitena

Ognjen Dobrić, novi kapiten košarkaša Crvene zvezde, vratio se klupskim treninzima nakon što je sa Srbijom učestvovao na Evropskom prvenstvu.

A vratio se - povređen.





Srećom po njega i crveno-bele, samo lakše.

Posle turnira na Kipru njegovi saigrači su sa pripremama za novu sezonu nastavili u hali Aleksandar Nikolić. Danas je ekipa Janisa Sferopulosa bila jača za Dobrića, pa je tako zajedno s njim uhvaćen zalet za turnir na Kritu, koji sledi za vikend.

Crveno-beli posle turnira na Kipru nastavili su sa pripremama za novu sezonu u hali Aleksandar Nikolić. Danas je ekipa Janisa Sferopulosa bila jača za Ognjena Dobrića, novog kapitena KK Crvena zvezda, koji se priključio saigračima nakon par dana odmora posle reprezentativnih… pic.twitter.com/lPqMd9T4ST — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 16, 2025

Ističući da mu daluje da odlična atmosfera vlada u ovom novom sastavu Zvezde, Dobrić je dodao:

- Hvala Bogu, sve funkcioniše kako treba! Ne mogu da dočekam sezonu, prvu utakmicu... Željno iščekujem!

A onda - o povredi:

- Imao sam malo problema, ništa strašno, neki pad je bio na poslednjoj utakmici, ali to će da se sanira u narednih nekoliko dana i biće kako treba. Mogu da treniram s ekipom na 100 odsto!

