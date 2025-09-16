Košarka

DOBRIĆ DOŠAO POVREĐEN SA EVROBASKETA! Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda tiču se novog kapitena

16. 09. 2025. u 16:58

Ognjen Dobrić, novi kapiten košarkaša Crvene zvezde, vratio se klupskim treninzima nakon što je sa Srbijom učestvovao na Evropskom prvenstvu.

Foto: Twitter/@kkcrvenazvezda

A vratio se - povređen.


Srećom po njega i crveno-bele, samo lakše.

Posle turnira na Kipru njegovi saigrači su sa pripremama za novu sezonu nastavili u hali Aleksandar Nikolić. Danas je ekipa Janisa Sferopulosa bila jača za Dobrića, pa je tako zajedno s njim uhvaćen zalet za turnir na Kritu, koji sledi za vikend.

Ističući da mu daluje da odlična atmosfera vlada u ovom novom sastavu Zvezde, Dobrić je dodao:

- Hvala Bogu, sve funkcioniše kako treba! Ne mogu da dočekam sezonu, prvu utakmicu... Željno iščekujem!

A onda - o povredi:

- Imao sam malo problema, ništa strašno, neki pad je bio na poslednjoj utakmici, ali to će da se sanira u narednih nekoliko dana i biće kako treba. Mogu da treniram s ekipom na 100 odsto!

