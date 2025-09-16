DOBRIĆ DOŠAO POVREĐEN SA EVROBASKETA! Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda tiču se novog kapitena
Ognjen Dobrić, novi kapiten košarkaša Crvene zvezde, vratio se klupskim treninzima nakon što je sa Srbijom učestvovao na Evropskom prvenstvu.
A vratio se - povređen.
*Do 10.000, bez depozita!
Srećom po njega i crveno-bele, samo lakše.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Posle turnira na Kipru njegovi saigrači su sa pripremama za novu sezonu nastavili u hali Aleksandar Nikolić. Danas je ekipa Janisa Sferopulosa bila jača za Dobrića, pa je tako zajedno s njim uhvaćen zalet za turnir na Kritu, koji sledi za vikend.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ističući da mu daluje da odlična atmosfera vlada u ovom novom sastavu Zvezde, Dobrić je dodao:
- Hvala Bogu, sve funkcioniše kako treba! Ne mogu da dočekam sezonu, prvu utakmicu... Željno iščekujem!
A onda - o povredi:
- Imao sam malo problema, ništa strašno, neki pad je bio na poslednjoj utakmici, ali to će da se sanira u narednih nekoliko dana i biće kako treba. Mogu da treniram s ekipom na 100 odsto!
Ne propustite!
"DELIJE" NE MOGU DA KUPE KARTE ZA VEČITI DERBI U HUMSKOJ! Navijači Zvezde će biti na dve tribine stadiona Partizana!
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
16. 09. 2025. u 11:31
RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANjENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!
15. 09. 2025. u 16:37
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)