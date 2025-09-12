UŽAS! Prvi gej košarkaš u NBA ligi otkrio da ima tumor mozga

Bivši košarkaš Džejson Kolins, prvi koji je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) priznao da je homoseksualac, leči se od tumora mozga, saopštila je danas njegova porodica.

Foto: Profimedia

Kolins je 2013. godine objavio da je homoseksualac i postao je prvi gej sportista u četiri najvažnije američke sportske lige koji je to javno saopštio.

Tokom 13-godišnje karijere igrao je za Nju Džersi, Memfis, Minesotu, Atlantu, Boston, Vašington i Netse kada su se premestili u Bruklin.

"Džejsonu i njegovoj porodici su dobrodošle vaše molitve i podrška i ljubazno mole za privatnost dok posvećuju pažnju Džejsonovom zdravlju i dobrobiti", navodi se u saopštenju porodice 46-godišnjeg bivšeg košarkaša.

Tokom karijere Kolins je u proseku postizao 3,6 poena i imao je 3,7 skokova po utakmici.

U najboljoj sezoni postizao je prosečno 6,4 poena uz 6,1 skok igrajući za Nju Džersi Netse u sezoni 2004/2005.