Košarka

UŽAS! Prvi gej košarkaš u NBA ligi otkrio da ima tumor mozga

Новости онлине

12. 09. 2025. u 10:03

Bivši košarkaš Džejson Kolins, prvi koji je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) priznao da je homoseksualac, leči se od tumora mozga, saopštila je danas njegova porodica.

УЖАС! Први геј кошаркаш у НБА лиги открио да има тумор мозга

Foto: Profimedia

Kolins je 2013. godine objavio da je homoseksualac i postao je prvi gej sportista u četiri najvažnije američke sportske lige koji je to javno saopštio.

Tokom 13-godišnje karijere igrao je za Nju Džersi, Memfis, Minesotu, Atlantu, Boston, Vašington i Netse kada su se premestili u Bruklin.

"Džejsonu i njegovoj porodici su dobrodošle vaše molitve i podrška i ljubazno mole za privatnost dok posvećuju pažnju Džejsonovom zdravlju i dobrobiti", navodi se u saopštenju porodice 46-godišnjeg bivšeg košarkaša.

Tokom karijere Kolins je u proseku postizao 3,6 poena i imao je 3,7 skokova po utakmici.

U najboljoj sezoni postizao je prosečno 6,4 poena uz 6,1 skok igrajući za Nju Džersi Netse u sezoni 2004/2005.

