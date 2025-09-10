"AZURI" IZABRALI! Evo ko će biti novi selektor Italije

Đani Petrući, prvi čovek italijanske košarke, govorio je za italijanske medije o tome ko bi mogao da bude naredni selektor reprezentacije Italije.

FOTO: EPA

Podsećanja radi, Italijani su eliminisani na startu nokaut faze Evrobasketa, a Đanmarko Poceko je napustio kormilo.

"Sada je put otvoren", otvoreno je rekao Petrući.

"Mogu da vam kažem da je Luka Banki odličan trener, jedan od najboljih", rekao je on.

Banki ima već ogromno iskustvo kao trener, jer je iz školske klupe ušao na trenersku, bez igračkog iskustva, pa je trenirao veliki broj timova, između ostalih i Sijenu, Armani, Bamberg, AEK, Pezaro, Virtus i Efes, a selektor reprezentacije Letonije bio je od 2021. do 2025. godine.

