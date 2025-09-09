"OVO JE NEHUMANO"! Nemci grme na organizatore Evrobasketa
Košarkaška reprezentacija Nemačke krupnim koracima grabi ka završnici Evrobasketa i nakon eliminacije Srbije i Francuske je ubedljivo prvi favorit za zlato.
Svetski šampion će u četvrtfinalu igrati protiv Slovenije i očekuje se da prođe među četiri najbolja tima.
Ipak, nije sve tako bajno u redovima "pancera", Naime, Nemci su se žalili organizatorima Evrobasketa na smeštaj u rigi.
Nemački "Bild" otkriva da su se Nemci žalili da je lokacija nepovoljna, sobe premale, a hrana neadekvatna za profesionalne sportiste.
Igrači su morali da koriste trotinete kako bi stigli do Starog grada, dok su uoči utakmice osmine finala protiv Portugala radovi na putu dodatno otežali njihov dolazak u dvoranu.
Navodno su slične primedbe imali Finci i Litvanci.
FIBA je nakon žalbi odmah poslala svoje inspektore da provere uslove u hotelu i nakon toga je hrana poboljšana.
Selidba u drugi hotel koštala bi ih više od 120 hiljada evra, pa su Nemci odlučili da ostanu na istoj lokaciji.
