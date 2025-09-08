"PANTER MI JE MNOGO PRIČAO, OSEĆAM DA MOŽEMO DA OSVOJIMO EVROLIGU!" DŽabari Parker o odluci da pređe iz Barselone u Partizan

Novi košarkaš Partizana, Džabari Parker, odabrao je ovog leta da pređe iz Barselone u redove aktuelnog šampiona ABA lige.

Foto: Evroliga

Partizan je u Italiji osvojio turnir, na kom su savladali Napoli a onda i u finalu Virtus i to više nego ubedljivo. Nakon ovih utakmica novi košarkaš crno-belih je govorio za sajt "Basketball Sphere", o dosadašnjem toku priprema.

- Ove utakmice su nam pomogle da se bolje upoznamo i uigramo. Iza nas je odličan pripremni period, stigli smo gotovo svi na vreme, što je važno jer nas čeka duga sezona. Već poznajem mnoge saigrače – igrao sam sa Sterlingom Braunom u srednjoj školi, Šejka Miltona i Franka Nilikinu znam iz NBA lige, a protiv Tajrika Džonsa sam se takođe susretao. To je bila jedna od ključnih stvari zbog kojih sam odlučio da rizikujem i potpišem za Partizan - kaže Parker.

Ističe da je na njegovu izbor dosta uticao i Željko Obradović.

- Kada je Partizan saznao da postoji mogućnost mog odlaska iz Barselone, Obradović me je odmah pozvao i objasnio koliko je interesovanje ozbiljno. Njegov pristup mi odgovara, podseća me na trenere koje sam imao u srednjoj školi i na koledžu, pa i na mog oca. To je deo koji mi je nedostajao i verujem da će izvući najbolje iz mene.

Parker je otkrio da na njegovu odluku da pređe u Partizan je imao i Kevin Panter, sa kojim je delio svlačionicu prošle sezone.

- Kevin mi je dosta pričao o Partizanu i Beogradu, samo pohvalno. Naravno da bih voleo ponovo da igram sa njim, ali sam u ovom trenutku želeo baš ovaj klub. Osećaj sa ovom grupom igrača je poseban i verujem da možemo da se borimo za trofej u Evroligi. Ništa ne oduzimam Barseloni, ali ovo je bio izazov koji sam želeo - zaključio je Parker.

