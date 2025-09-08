ŠTA ĆU SADA? Isplivao snimak Svetislava Pešića dok Srbija ide u propast (VIDEO)

SRBIJA nije uspela na Evrobasket!

FOTO: FIBA.Basketball

I odmah je krenulo da se upire prstom u krivce, kao po običaju glavni je uvek trener, što je i logično jer on bira putnike za Evrobasket gde se mi nismo baš najbolje proveli.

Selektoru Svetislavu Pešiću košarkaška javnost je ozbiljno zamerila zbog slabog vođenja meča protiv Finske. Aleksa Avramović (vuče povredu) je bio na klupi do 20 sekundi pre kraja, Vanja Marinković nije ulazio u prvih 35 minuta, Vasilije Micić je dobio mnogo više minuta nego što je „njegov učinak zahtevao... Ipak posle bitke su svi generali, a sada se masovno deli i Pešićev snimak u završnici meča, kada više ne zna šta da radi.

Naime, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je nastao tri minuta pre kraja utakmice pri vođstvu Finske četiri razlike. Na njemu se nalazi Svetislav Pešić koji 30 sekudi nervozno prati dešavanja na terenu - bez ijedne jedine reči I to, u trenucima kada se meč lomio...

Međutim, treba imati na umu šta je Pešić sve učinio za srpsku košarku počev od zlata sa Evrobasketa 2001. iz Turske, ka o i godinu dana kasnije najsjajajnije odličje i na Svetskom prvenstvu u Indianapolisu, kada smo poslednji put bili šampioni na velikim takmičenjima.

Vratio se Kari i dve decenije kasnije, osvojio srebro na Svetskom prvenstvu i bronzu na Olimpijskim igrama. Ipak, dva neuspeha na debiju kada su ga Italijani izbacili sa Evrobasketa, kao i ovaj poraz od Finske je malo poljuljao status Svetislava Pešića u srpskoj košarci.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)