"MAJKU NISAM MOGAO DA MU OPROSTIM"! Vasilije Micić otkrio zbog čega je dao otkaz Mišku Ražnatoviću

Srbija je završila takmičenje na Evrobasketu porazom u osmini finala od Finske. Iza Vasilija Micića, kao i iza svih ostalih košarkaških reprezentativaca je loše leto s obzirom na krah.

FOTO: M. Vukadinović

Za novog plejmejkera Hapoela iz Tel Aviva je turnir u Rigi bio posebno mučan. Nije bio 100 odsto spreman, da ne pominjemo što se prethodnih godinu dana nije naigrao košarke u NBA, pa je konstantno na udaru kritika.

U razgovoru za "X&OS" podkast koji je snimljen pre početka šampionata prisetio se Mundobasketa 2019. kada je ostao uz ekipu i pored smrti majke. On je tada celo leto proveo sa ekipom i pored toga što mu je majka bila bolesna.

- Imao sam direktan razgovor sa Saletom Đorđevićem gde sam mu rekao da mi je mama loše. Dve su opcije - ili idem do kraja i biću srećan igrajući ili da mi kaže fer da me ne vidi u ekipi. Meni je bilo važno ili ovo ili ono. On je meni tada rekao da ne brinem, da ja, Jokić i Bogdan predvodimo ovu generaciju. Nisam imao pojma da je mama talko loše, ona me je hrabrila da igram, da ne brinem, desilo se pred četvrtfinale, u busu. Odlučio sam da ostanem da igram pošto je to bila njena odluka - kazao je Micić.

Srpski plej je promenio agenta sa kojim je sarađivao od 15. godine, više ga na zastupa Miško Ražnatović (58). Rastanak nije bio nimalo prijatan, a kaže da nije mogao da mu oprosti što je spominjao njegovu majku.

FOTO: N. Paraušić

Objasnio je Vasa konkretnije zašto je došlo do prekida saradnje iako ga je Ražnatović tastupa od 15. godine.

- To je kompleksna tema koju ću pokušati da prenesem što prostije. Zaista bih se zahvalio Mišku za četiri godine u Megi, svima unutar kluba i pokojnom Dekiju koji je bio veliki šraf celog projekta. Ta tema sa agentima je dosta škakljiva za mene. Mišku sam dao otkaz u februaru kao najplaćenijh igrač u istoriji njegove agencije u Evropi. To je najveća odluka u mom životu, ljudski gledano. Verovao sam 100 posto njemu u većini slučajeva, u toj odluci ima i do mog vaspitanja. Sa 16 godina sam obavio prvi razgovor sa njim. To što sam mu dao otkaz je moja pobeda nad emocijama, presudio sam na osnovu ljudskih kvalitete pre nekih poslovnih stvari ili neslaganja u poslu. Sedam godinama sam mu skretao pažnju šta mi je smetalo. On je napravio imperiju i njemu kapa dole, ali problem je nastao kada sam mu rekao "da, ali ja sam str Micić". Iznova sam sebi davao priliku da mi iznova prođemo fazu natezanja ko je u pravu. Stvar koju sam mogao da prevaziđem u našem konfliktu je bio novac. Uvideo sam da bi to mogao da oprostim, iako to nije bila mala suma, ali kada sam čuo da je spomenuo neke lične stvari što se tiču moje majke, to ne mogu da mu oprostim.