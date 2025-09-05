FIBA "PRECRTALA" SRBIJU! Kakav udarac na "orlove" pred nokaut fazu Evrobasketa

FIBA je objavila je novi poredak favorita pred nokaut fazu Evrobasketa.

FOTO: FIBA.Basketball

U Top 10 samo jedna reprezentacija nije promenila svoje mesto. Reč je o ekipi Grčke, koja je ostala četvrti favorit za zlato.

Srbija, koja je na startu bila prva, je nazadovala za dve pozicije. Uprkos četiri pobede iz pet mečeva u grupnoj fazi, naš tim je porazom od Turske u Rigi izgubio lidersku poziciju.

Upravo je ekipa Ergina Atamana napravila jedan od najvećih skokova, ujedno zaobišavši "orlove". Napredovali su Turci za četiri mesta, sve do drugog, odnosno odmah iza Nemačke koja je sada prva.

"Panceri" su u grupi ubeležili svih pet pobeda i na taj način stigli do pol-pozicije. Prvobitno su bili drugi odmah iza Srbije.

Najveći skok, te zapravo ulazak u Top 10, je napravila Poljska koja je avanzovala za čak šest pozicija. Od ekipa koje pred start EP nisu bile u elitnom društvu, tu je sada i Slovenija koja je postavljena za 10. favorita.

Druga faza Evrobasketa počinje već u subotu, a otvoriće je u 11 časova Turska i Švedska. Srbija takođe igra prvog dana vikenda od 20.45 protiv Finske.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)