FIBA "PRECRTALA" SRBIJU! Kakav udarac na "orlove" pred nokaut fazu Evrobasketa
FIBA je objavila je novi poredak favorita pred nokaut fazu Evrobasketa.
U Top 10 samo jedna reprezentacija nije promenila svoje mesto. Reč je o ekipi Grčke, koja je ostala četvrti favorit za zlato.
Srbija, koja je na startu bila prva, je nazadovala za dve pozicije. Uprkos četiri pobede iz pet mečeva u grupnoj fazi, naš tim je porazom od Turske u Rigi izgubio lidersku poziciju.
Upravo je ekipa Ergina Atamana napravila jedan od najvećih skokova, ujedno zaobišavši "orlove". Napredovali su Turci za četiri mesta, sve do drugog, odnosno odmah iza Nemačke koja je sada prva.
"Panceri" su u grupi ubeležili svih pet pobeda i na taj način stigli do pol-pozicije. Prvobitno su bili drugi odmah iza Srbije.
Najveći skok, te zapravo ulazak u Top 10, je napravila Poljska koja je avanzovala za čak šest pozicija. Od ekipa koje pred start EP nisu bile u elitnom društvu, tu je sada i Slovenija koja je postavljena za 10. favorita.
Druga faza Evrobasketa počinje već u subotu, a otvoriće je u 11 časova Turska i Švedska. Srbija takođe igra prvog dana vikenda od 20.45 protiv Finske.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
DA LI JE MOGUĆE DA JE TO REKAO?! "Bejbi Jokić" baš poleteo nakon pobede nad Srbijom
04. 09. 2025. u 19:24 >> 19:36
HRVATI JEDVA ČEKALI DA LIKUJU! Ovako su reagovali na dešvanja na meču Srbija - Turska
04. 09. 2025. u 17:50
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)