NEDOVIĆ IMA NOVI KLUB: Srbin ostaje u Evroligi, evo gde nastavlja karijeru
NEMANjA Nedović je posle tri godine napustio Crvenu zvezdu. On je pronašao novi klub i naredne sezone će takođe igrati u Evroligi.
Iskusni bek će karijeru nastaviti u Monaku gde će ga trenirati legendarni Vasilis Spanulis, prenosi "Meridian sport".
Nedović je sa Crvenom zvezdom osvoji ABA ligu, dva domaća šampionata i tri Kupa Radivoj Korać.
Pre potpisa za Monako, igrao je još u Olimpiji, Panatinaikosu, Unikahi, Valensiji, Lijetuvosu Ritasu i Golden Stejtu.
Srpski bek će se u Beograd vratiti 13. novembra kad je na programu utakmica protiv Crvene zvezde u Evroligi. Duel u Kneževini igra se 20. januara.
