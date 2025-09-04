Košarka

NEDOVIĆ IMA NOVI KLUB: Srbin ostaje u Evroligi, evo gde nastavlja karijeru

Новости онлине

04. 09. 2025. u 17:30

NEMANjA Nedović je posle tri godine napustio Crvenu zvezdu. On je pronašao novi klub i naredne sezone će takođe igrati u Evroligi.

НЕДОВИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Србин остаје у Евролиги, ево где наставља каријеру

FOTO: M. Vukadinović

Iskusni bek će karijeru nastaviti u Monaku gde će ga trenirati legendarni Vasilis Spanulis, prenosi "Meridian sport".

Nedović je sa Crvenom zvezdom osvoji ABA ligu, dva domaća šampionata i tri Kupa Radivoj Korać.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Pre potpisa za Monako, igrao je još u Olimpiji, Panatinaikosu, Unikahi, Valensiji, Lijetuvosu Ritasu i Golden Stejtu.

Srpski bek će se u Beograd vratiti 13. novembra kad je na programu utakmica protiv Crvene zvezde u Evroligi. Duel u Kneževini igra se 20. januara.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost