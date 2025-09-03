"ORLOVI" DOSAD NISU IGRALI U OVOM TERMINU! Evo kada se igra Srbija - Finska, osmina finala Evrobasketa 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, a potom je postalo poznato i kada će "orlovi" ponovo na parket.
Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je naša nacionalna selekcija zauzela drugo mesto u grupi A.
A kako su Finci bili treći u grupi B, "sudar" sa njima je postao neminovan.
I, biće odigran u terminu u kome naši dosad nisu igrali.
Naime, meč Srbija - Finska se igra u subotu, 6. septembra, od 20.45 po našem, srednjeevropskom vremenu.
Pre toga će se odigrati tri preostala dosad poznata četvrtfinalna meča, i to:
11.00 Turska - Šveska
14.15 Nemačka - Portugal
17.30 Litvanija - Letonija
