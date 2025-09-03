Košarka

"ORLOVI" DOSAD NISU IGRALI U OVOM TERMINU! Evo kada se igra Srbija - Finska, osmina finala Evrobasketa 2025!

03. 09. 2025. u 22:45

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, a potom je postalo poznato i kada će "orlovi" ponovo na parket.

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je naša nacionalna selekcija zauzela drugo mesto u grupi A.

A kako su Finci bili treći u grupi B, "sudar" sa njima je postao neminovan.

I, biće odigran u terminu u kome naši dosad nisu igrali.

Naime, meč Srbija - Finska se igra u subotu, 6. septembra, od 20.45 po našem, srednjeevropskom vremenu.

Pre toga će se odigrati tri preostala dosad poznata četvrtfinalna meča, i to:

11.00 Turska - Šveska

14.15 Nemačka - Portugal

17.30 Litvanija - Letonija

