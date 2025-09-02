Košarka

KOŠARKAŠKI SVET U STRAHU! Loša vest za ostatak Evrobasketa – Micić se vratio

02. 09. 2025. u 08:01

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je ekipu Češke rezultatom 82:60 na Eurobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball

A ono što je prvo obradovala, a onda i zabrinulo navijače Srbije je Vasilije Micić. Novi plejmejker Hapoela je podsetio navijače na neke stare partije. 

Dobio je podršku sa tribina, što je očigledno uticalo na samopouzdanje našeg asa. Jednim potezom u drugoj deonici posebno je oduševio sve u hali. Dobio je loptu Micić, utrčao je skoro do reketa, a onda pogledao u jednu stranu, a loptu bacio na potpuno drugu, pod koš, gde je bio Tristan Vukčević, koji je zakucao.

To nije bilo sve. Usledio je pravi trenutak inspiracije. Dobio je nešto lošiju loptu Micić od Alekse Avramovića, ali je usledio potez za TV špice. Samo je ćušnuo loptu, igrač Češke je proleteo u aut, a Micić poentirao sa distance. Komentar zvaničnog naloga Evrobasketa na društvenoj mreži "X" je poentirao".

- Loša vest za ostatak Evrobasketa – Micić se vratio.“

U finišu meča je Micić dobio udarac u rebra, napustio je parket, ali je na sreću prošao bez ozbiljnije povrede.

- Dobro je. Dobio sam udarac. Trebalo bi da je sve okej. Stvarno mislim da sam dovoljno puta dokazao da sam profesionalac, neko ko pristupa svemu bez ikakve zadrške. Očekivano je da dobijem veće minute sad, jer je Bogdan otišao. Moj pristup je uvek bio najviši što mogu - rekao je Vasilije Micić posle utakmice.

