ISTORIJA NA EVROBASKETU: Luka Dončić ostvario tripl-dabl i ušao u odabrano društvo

SLOVENIJA je ostvarila prvu pobedu na Evrobasketu pošto je pobedila Belgiju sa 86:69, a još jednu fantastičnu utakmicu je odigrao Luka Dončić koji je ispisao istoriju.

Foto: EPA-EFE/Jarek Praszkiewicz

Najbolji igrač "zmajčeka" i jedan od najboljih košarkaša na svetu je na ovoj utakmici upisao tril-dabl.

On je na parketu proveo 30 minuta ostvario je učinak od 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija i na taj način ušao u odabrano društvo.

Dončić je postao tek peti košarkaš ikada koji je na Evropskim prvenstvima zabeležio tripl-dabl. Pre njega su ovo uspeli da urade Hrvati Stojko Vranković 1993. godine, Toni Kukoč 1995, zatim Rumun Andrei Mandaće 2014. godine i Mateuš Ponitka 2022.

Igrač LA Lejkersa imaće možda priliku u nastavu takmičenja da ponovi ovog dostignuće. Slovenija do kraja grupne faze igra još protiv Islanda i Izraela.

