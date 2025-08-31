Košarka

ISTORIJA NA EVROBASKETU: Luka Dončić ostvario tripl-dabl i ušao u odabrano društvo

Časlav Vuković

31. 08. 2025. u 17:30

SLOVENIJA je ostvarila prvu pobedu na Evrobasketu pošto je pobedila Belgiju sa 86:69, a još jednu fantastičnu utakmicu je odigrao Luka Dončić koji je ispisao istoriju.

ИСТОРИЈА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Лука Дончић остварио трипл-дабл и ушао у одабрано друштво

Foto: EPA-EFE/Jarek Praszkiewicz

Najbolji igrač "zmajčeka" i jedan od najboljih košarkaša na svetu je na ovoj utakmici upisao tril-dabl.

On je na parketu proveo 30 minuta ostvario je učinak od 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija i na taj način ušao u odabrano društvo.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Dončić je postao tek peti košarkaš ikada koji je na Evropskim prvenstvima zabeležio tripl-dabl. Pre njega su ovo uspeli da urade Hrvati Stojko Vranković 1993. godine, Toni Kukoč 1995, zatim Rumun Andrei Mandaće 2014. godine i Mateuš Ponitka 2022.

Igrač LA Lejkersa imaće možda priliku u nastavu takmičenja da ponovi ovog dostignuće. Slovenija do kraja grupne faze igra još protiv Islanda i Izraela.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: Grobari i delije se tukli krvnički (VIDEO)

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)