KAKO JE SVETA POSTAO KARI? Selektore srećan vam 76. rođendan i da se sa zlatom vratite iz Rige!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, danas slavi 76. rođendan.

FOTO: ATA Images

Čovek koji nam je doneo toliko radosti, želi da to učini još jednom na Eurobasketu i nema tajni šta mu svi najviše želimo u Rigi.

Svetislav Pešić je postao sinonim uspeha, a u karijeri je bio podjednako uspešan i na klupskom i reprezentativnom planu.

Pešić je rođen u Novom Sadu, ali se školovao u Pirotu u kome je i započeo igračku karijeru, tokom koje je nastupao za Partizan i Bosnu, sa kojom je osvojio prvenstvo u Kup Jugoslavije, da bi 1979. godine osvojio i Kup evropskih šampiona.

Trenersku karijeru je očekivano započeo upravo u Bosni, gde ponavlja uspeh iz igračkih dana osvajanjem prvenstva i Kupa Jugoslavije, a onda sa mladom reprezentacijom Jugoslavije postaje prvak sveta 1987. u Bormeu. Životni put ga kasnije vodi u Nemačku, sa kojom osvaja Evropsko prvenstvo 1993. godine, a onda postaje u trener Albe. U velikanu iz Berlina osvaja četiri titule šampiona Nemačke i Kup Radivoja Koraća koji je u to vreme bio međunarodno takmičenje. Od 2001. godine postaje selektor Jugoslavije sa kojom osvaja Evropsko prvenstvo u Turskoj bez ijednog poraza sa prosečnom razlikom od deset poena!

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Godinu dana kasnije sa Jugoslavijom osvaja titulu šampiona sveta u Indijanapolisu u kojem su pred "plavima" padali Argentina, Novi Zeland, pa i domaćin Sjedinjene Američke Države.

U Barseloni beleži velike uspehe osvajanjem nacionalnog kupa, prvenstva i Evrolige, a kasnije će se tokom karijere vratiti u Barselonu. Nakon Barselone sedi na klupi Crvene zvezde, Bajerna iz Minhena, pre nego što je usledio povratak u Kataloniju.

Nakon vođenja raznih evropskih i svetskih klubova, 2021. Pešić je ponovo imenovan za selektora košarkaške reprezentacije Srbije. Sa reprezentacijom Srbije je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023 koje je igrano u Indoneziji, Japanu i na Filipinima. Srbija je ostvarila direktan plasman na Olimpijske igre 2024. godine u Parizu, odakle se vratila sa bronzom.

A sada su izabranici Svetislava Pešića na Evropskom prvenstvu u Rigi odakle im želimo da se vrate sa zlatnom medaljom.

Kako je Pešić zapravo postao Kari?

U Pešićevom životu ima mnogo anegdota, ali jednu od najzanimljivijih je otkrio njegov prijatelj iz detinjstva, kada smo i saznali kako je Svetislav Pešić postao Kari.

- Iako su nas u gradu znali po fudbalu, bili smo učenici drugog, trećeg razreda, devojčurci nas nisu mnogo interesovali. Izlazili smo u Korzo u Dragoševoj ulici, stajali ispod sijalice tu preko puta Zadruge Budućnost. Naše mesto! Okupljali smo se kod nas kući za neke rođendane, nove godine. Bile su to kao neke žurke. Imali smo đačke simpatije. Sveta je imao Slavicu iz odeljenja, ja Miru iz Ekonomske. Samo simpatije. Na tim žurkama slušali smo ploče mog brata Milana, a Rade Kurta neizbežni, puštao je muziku. U to vreme popularan je bio Hali Belafonte. Svetski pevač. U trenucima kada su svetla bila prigušena jedne večeri čuo se Svetin glas, "Ajde pusti Kari Belafonte..." I to je bio trenutak koji će kasnije, ispostavilo se, ući u istoriju. Kari, Kari... teta Dušanka se u početku ljutila, kada bi Karija zvao sa kapije, ali ... gotovo - piše jedan od prijatelja Pešića iz detinjstva za "plusonline.rs".

Foto: Printskr

Što se tiče porodičnog života. Kari je u Sarajevo sreo ženu svog života, košarkašicu Železničara Veru Blažević i postao sarajevski zet. Vera je u Karijevom životu značila sve. Bila je stub porodice, uspevala da ga razume u svemu, bila njegova "jaka polovina". Rodila je Marka i Ivanu, divnu decu koja su izrasla u ozbiljne, vredne ljude.

Marko je sportski direktor u Bajernu, Ivana je u Barseloni. Žive košarkaške živote. Ivana se udala za Jaglu, doskorašnjeg reprezentativca Nemačke, Markova supruga jedina nije u košarci, ali voli sve Pešiće i čuva ih i navija za njih!

Eto, tako je Sveta postao Kari do dana današnjeg...

