Košarka

"NEMA OPRAVDANJA!" Selektor Estonije LJUT na svoje košarkaše zbog poraza od Srbije!

Новости онлине

27. 08. 2025. u 22:21

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je uz veliki trijumf Srbije, a selektor Estonaca Heiko Ranula je na zanimljiv način održao konferenciju za štampu.

FOTO: FIBA

Podsetimo, Srbija je pobedila Estoniju i tako ispisala novu stranicu istorije naše košarke, posle čega je strateg estonskog državnog tima ovako "otvorio" obraćanje novinarima:

- Svaka čast Srbiji, pokazala je kvalitet, a što se nas tiče... Nema opravdanja! Ovo je Evrobasket, nismo juniori više, moramo da budemo jači, da psihički bolje uđemo u meč. Ali, ovo je samo prva utakmica, treba da dignemo čelo i da nastavimo da se trudimo. Sigurno ćemo biti bolji - započeo je Ranula.

On je potom upitan šta je očekivao, a kakva je bila realnost.

- Znao sam da je naš rival snažan i da ćemo imati probleme, ali nismo igrali na našem nivou, naročito u napadu. Kada uđete u meč sa panikom u glavi, onda sve krene nizbrdo - nije bio zadovoljan estonski selektor, dodajući "Neću da tražim opravdanja! Moramo da budemo bolji u psihičkom smislu!".

