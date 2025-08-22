ŠTA NAM SRBI PRIREDIŠE!? Slovenci u šoku posle šamara kakav ne pamte usred Beograda
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć Sloveniju rezultatom 106:72 u generalnoj probi za Evropsko prvenstvo.
U krcatoj Beogradskoj areni, najefikasniji u pobedi Srbije, koja je slavila u svim pripremnim utakmicama, bio je Nikola Jović sa 18 poena, kapiten Bogdan Bogdanović je dao 14, Nikola Milutinov 11, a Tristan Vukčević i Nikola Jokić po 10.
Luka Dončić je predvodio Sloveniju sa 17 poena, 13 je dao Rok Radović, a 10 Klemen Prepelič.
Međutim, iako su doživeli debakl u Beogradu, tačnije šamar kakav ne pamte Slovenci su otišli oduševljeni iz prestonice Srbije gde su imali doček kakav nisu očekivali.
Tako je slovenačka "Ekipa" u prvi plan istakla kako je himna "Zdravljica" intonirana bez ijednog zvižudka
- Predstavljanje slovenačke reprezentacije u beogradskoj "Areni" bilo je zaista nešto što verovatno još nismo videli u sličnim prilikama. Naravno, Luku Dončića su najavili posebno i dobio je ovacije publike - ali zanimljivo je da su ogroman aplauz dobili i svi ostali slovenački reprezentativci - a posebno se istakao onaj koji je na kraju pripao, da, selektoru Aleksandru Sekuliću - poručuje autor.
Nastavio je u istom ritmu.
- Srpskim organizatorima treba skinuti kapu za urađeno, reakcija publike je zaista oduševila, a sve je zatim na kraju zaokružio novi vrhunac tokom izvođenja slovenačke himne. Aplauzom je srpska publika ispratila njen početak, zatim je usledila 'grobna tišina' sa tribina dok je na ekranima vijorila naša zastava i odjekivala 'Zdravljica', a posle poslednjih taktova usledio je još jedan aplauz, kakav često dobija himna - domaće reprezentacije - naglašavaju iz "Ekipe".
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu
