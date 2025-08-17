Košarka

LUKA DONČIĆ BESAN KAO RIS! Psovao sudije na srpskom posle meča (VIDEO)

Новости онлајн

17. 08. 2025. u 08:20

JEDAN Od najboljih košarkaša planete Luka Dončić je briljirao, ali to nije bilo dovoljno za pobedu Slovenije nad Letonijom (88:100). Zbog toga je reprezentativac Slovenije posle meča besno reagovao.

ЛУКА ДОНЧИЋ БЕСАН КАО РИС! Псовао судије на српском после меча (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Ubacio je Luka Dončić čak 26 poena, a sredinom treće deonice napustio je igru zbog povrede i više se nije vraćao na parket. Osim nakon meča kada je imao obračun sa sudijama. 

Reakcija Dončića na sudijske odluke nije ništa novo. Tako je bilo i ovog puta. 

Na srpskom jeziku poručivao im je sočne psovke, ne treba biti vrhunski čitač sa usana da bismo razumeli šta im poručuje. 

Upitanju su više nego sočne psovke na srpskom, koje najčešće i čujemo od njega u ovakvim situacijama. 

Tada mu se "otmu" i očigledno je navikao da psuje na srpskom, možda i u nadi da će proći bez kazne.

Zbog toga je recimo imao prosek od 15 tehničkih grešaka u NBA ligi od 2020. do 2023. godine, dok je lane imao ukupno 13. 

