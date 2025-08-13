Košarka

SUKOB U SLOVENIJI PRED EVROBASKET! Selektor izbacio Dragića sa spiska igrača koji putuju na Evropsko prvenstvo

Filip Milošević

13. 08. 2025. u 11:25

Jedno od najvećih imena Slovenačke košarke, Zoran Dragić, otpao je sa spiska putnika na Evrobasket.

СУКОБ У СЛОВЕНИЈИ ПРЕД ЕВРОБАСКЕТ! Селектор избацио Драгића са списка играча који путују на Европско првенство

FOTO: FIBA.Basketball

Slovenački košarkaški savez je sinoć objavio pomalo iznenađujuću odluku da je Zoran Dragić izbačen sa spiska kandidata za Evrobasket. Pored njega, selektor Aleksander Sekulić se takođe zahvalio i Žigi Daneu, ali to je bilo očekivano. Za 36-godišnjeg Dragića, koji je pre priprema najavio da će završiti reprezentativnu karijeru posle Evropskog prvenstva, ovo znači i prilično neočekivan kraj njegove bogate reprezentativne karijere, u kojoj se popeo na peto mesto po broju nastupa za Sloveniju i sedmo mesto među najboljim strelcima u istoriji nacionalnog tima.

Ali očigledno priča nije tako jednostavna i nije Sekulić taj koji je izbacio Dragića sa spiska. Kako je njegova supruga Svetlana objavila na društvenim mrežama, Zoran je sam napustio reprezentaciju.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

- Zoki je sam napustio reprezentaciju i time je verovatno olakšao stvari dotičnom gospodinu, koji nije znao kako da ga izbaci iz reprezentacije - napisala je Svetlana, dodajući da je do sukoba između njenog supruga i Sekulića došlo posle utakmice protiv Nemačke u Manhajmu, gde je Zoran odigrao samo tri minuta.

Tada je, na pitanje zašto je to tako, Sekulić navodno odgovorio da trenutno ne misli da Zoran može da pomogne ovoj ekipi. Istovremeno, Sekulić je takođe navodno istakao da Dragić ne može da igra po svojim starim zaslugama, što je slovenački selektor najavio pre početka priprema, rekavši da će igrati najbolji, bez obzira na to šta su dali reprezentaciji u prošlosti.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

(Mozzart sport)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!