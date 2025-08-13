SUKOB U SLOVENIJI PRED EVROBASKET! Selektor izbacio Dragića sa spiska igrača koji putuju na Evropsko prvenstvo

Jedno od najvećih imena Slovenačke košarke, Zoran Dragić, otpao je sa spiska putnika na Evrobasket.

Slovenački košarkaški savez je sinoć objavio pomalo iznenađujuću odluku da je Zoran Dragić izbačen sa spiska kandidata za Evrobasket. Pored njega, selektor Aleksander Sekulić se takođe zahvalio i Žigi Daneu, ali to je bilo očekivano. Za 36-godišnjeg Dragića, koji je pre priprema najavio da će završiti reprezentativnu karijeru posle Evropskog prvenstva, ovo znači i prilično neočekivan kraj njegove bogate reprezentativne karijere, u kojoj se popeo na peto mesto po broju nastupa za Sloveniju i sedmo mesto među najboljim strelcima u istoriji nacionalnog tima.

Ali očigledno priča nije tako jednostavna i nije Sekulić taj koji je izbacio Dragića sa spiska. Kako je njegova supruga Svetlana objavila na društvenim mrežama, Zoran je sam napustio reprezentaciju.

- Zoki je sam napustio reprezentaciju i time je verovatno olakšao stvari dotičnom gospodinu, koji nije znao kako da ga izbaci iz reprezentacije - napisala je Svetlana, dodajući da je do sukoba između njenog supruga i Sekulića došlo posle utakmice protiv Nemačke u Manhajmu, gde je Zoran odigrao samo tri minuta.

Tada je, na pitanje zašto je to tako, Sekulić navodno odgovorio da trenutno ne misli da Zoran može da pomogne ovoj ekipi. Istovremeno, Sekulić je takođe navodno istakao da Dragić ne može da igra po svojim starim zaslugama, što je slovenački selektor najavio pre početka priprema, rekavši da će igrati najbolji, bez obzira na to šta su dali reprezentaciji u prošlosti.

