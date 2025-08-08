"BIO SAM IZNENAĐEN!" Kevin Panter o dolasku DŽabarija Parkera u Partizan

Bivši kapiten Partizana, Kevin Panter, iznenađen je dolaskom Džabarija Parkera u tabor crno-belih.

Foto: Profimedia

Amerikanac koji je prošle sezone nosio dres Barselone, odlučio je da pojača Partizan, što je iznenadilo i samog Pantera, uprkos tome što su bili saigrači u prethodnom periodu.

- Mene je informacija takođe uhvatila nespremnog. Bio sam iznenađen, iskreno nisam očekivao. Međutim, to je košarka, deo ovog sporta i biznisa. Viđamo praktično svakog leta nešto slično; ranije je to možda bilo rezervisano za NBA ligu, ali sada je i Evroliga na tom nivou kada je reč o talentu. Društvene mreže takođe odrade svoje, svi sve prate, pa je možda zato prelazak Džabarija izazvao toliku pažnju. Drago mi je zbog njega - izjavio je Panter za "Mozzart sport".

Iako su bili bliski u timu, Panter priznaje da nije imao nikakvu najavu da bi takav transfer mogao da se dogodi.

- Iskreno, nisam. Nismo se bili čuli niti razgovarali kada se to desilo. Saznao sam za vest kao i svi drugi - rekao je.

Za Parkera je imao samo reči hvale, ističući da su navijači Partizana dobili mnogo.

- Čoveče, Džabari je izuzetno talentovan igrač i staložena osoba. Navijači mogu da očekuju vrhunskog igrača. Nemam ja tu previše šta da kažem, to se videlo i u Barseloni, i pre toga. Talenat je tu, pravi profesionalac. Drago mi je zbog njega i želim mu svu sreću.

Panter je otkrio i detalj iz Parkerovog života.

- Mislim da su do sada svi shvatili da Džabari nema društvene mreže, to ga jednostavno ne interesuje. On je čovek koji voli svoju privatnost, staložen je, miran, veoma fokusiran na košarku i na svoju veštinu. To je možda i idealna kombinacija za sredinu kao što je Beograd - zaključio je bivši kapiten Partizana.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?