"ŠTA POSLE 2028. GODINE"? Svetislav Pešić se plaši za budućnost srpske košarke

Za sledeći olimpijski ciklus, uz male promene, možemo da budemo optimisti, ali šta posle Los Anđelesa 2028. godine, izjavio je danas selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić na predstavljanju Nacionalnog projekta razvoja i stabilizacije srpske košarke.

FOTO: M. Vukadinović

Pešić je na početku izlaganja izjavio da ima dosta iskustva i da je pokušao da sva svoja znanja skupi u interesu srpske košarke.

"Ništa se nije promenilo, slabo prihvatamo iskusvo drugih zemalja. Zašto sam ja ovde? Bio sam trener Jugoslavije u Istanbulu na EP i SP. Tada je postojao Stručni savet. Mi smo napravili projekat razvoja srpske košarke te neke 2001. godine. To je bilo opšte oduševljenje, oberučke prihvaćeno... Dva dana posle, predsednik Stručnog saveta me zove da se vidimo. Ja sam tada shvatio koliko je teško da se menjamo. Treba da gledamo širu sliku, a ne interese klubova. Ovaj predlog će se staviti na razmatranje klubovima, oni će odlučivati. Mi smo dužni da damo sliku i da napravimo sve ono što javnost očekuje", rekao je Pešić na konferenciji za medije u "Kući košarke" u Beogradu.

Selektor Srbije se zapitao kakva je budućnost košarke u celini.

"Za sledeći olimpijski ciklus, uz male promene, možemo da budemo optimisti, ali šta posle Los Anđelesa 2028? Košarka u Srbiji stoji na četiri stuba, selekcija, pravila, mladi... Naša liga je godinama upitna po svrsi i po značaju, neophodno je odmah, doneti odluku o promeni sistema takmičenja, U košarkaškoj Srbiji postoje tri interesne - KSS, KLS i grupa klubova koji se takmiče u ABA 2, koja služi za unapređenje drugih kluboa iz regiona i degradiranje srpske lige. ABA je prevaziđene ne vodi u svetlu budućnost. Zemlja košarke, a nema nacionalnu ligu", istakao je Pešić.

On je rekao da je delegacija KSS bila u poseti FIBA-i.

"Rekli su nam gde smo - jedina zemlja košarke koja nema nacionalnu ligu. Postavlja se pitanje da li ćemo se mi u maloj Srbiji dogovoriti da ponekad lične interese stavimo sa strane i da košarka postane naš cilj, a ne sredstvo za neki cilj. Moramo da nađemo put kako ćemo to da izvedemo. Nacionalnu ligu svi imaju, a Košarkaška liga Srbije je najvažnija u ovom trenutku. Vodiće je bord klubova, oni se dogovaraju, a liga postaje vlasništvo KLS. Zato su ovakvi predlozi, da budu četiri igrača ispod 22 godine, četiri ispod 25 godina... Hajmo svi zajedno da ne gledamo crno, nego da gledamo da li je to - to i naša budućnost", naveo je selektor Srbije.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju