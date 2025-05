REVOLUCIJA U NBA LIGI! Spremaju se tektonske promene

NBA liga bi u bliskoj budućnosti mogla da doživi nekoliko većih promena.

FOTO: Tanjug/AP

NBA komesar Adam Silver potvrdio je da liga još nije započela zvaničan proces širenja, iako postoji veliko interesovanje iz gradova poput Sijetla i Las Vegasa, što pokazuje da bi odluka o novim timovima mogla da usledi tek nakon detaljnijih internih razgovora zakazanih za leto.

NBA razmatra sve aspekte moguće ekspanzije, uključujući potencijalno povećanje sa 30 na 32 tima.

- Slušajte, naravno da znam koliko je veliko interesovanje u Sijetlu. Znam da postoji veliko interesovanje i u Las Vegasu, kao i u još nekoliko drugih gradova, bilo da sam o tome čitao ili čuo indirektno od drugih. Samo da budem jasan – još uvek nismo započeli nikakav proces. Čak i u slučajevima gde su nas gradovi kontaktirali, rekli smo: ‘Hvala na interesovanju, ali još nismo spremni za sastanke i ozbiljnije razgovore.’ Imaćemo tu priliku početkom leta, kada ćemo razgovarati sa svim vlasničkim grupama u NBA i steći širu sliku - rekao je Silver.

Takođe, Silver je najavio da će se razgovarati o promenama u formatu All-Star utakmice, uključujući opciju duela između tima SAD i ekipe igrača iz ostatka sveta, kako bi se osvežio sadržaj ovog prestižnog događaja.

- Bićemo usred Zimskih olimpijskih igara na NBC-ju. Dakle, program koji prethodi All-Star utakmici biće olimpijska takmičenja, a naša utakmica će voditi nazad ka Olimpijadi. Mislim da je to simbolično, a pored toga, igraćemo u Los Anđelesu, gde će 2028. biti Letnje olimpijske igre. Dakle, to je možda nešto više kratkoročno, ne baš promena pravila, ali nešto o čemu smo razgovarali na sastanku GM-ova i želimo to da sprovedemo kako treba - dodaje.

Pošto će se All-Star vikend vremenski poklopiti sa Zimskim olimpijskim igrama, planira se dodatno usklađivanje rasporeda kako bi se maksimalno iskoristila pažnja publike i globalni sportski kontekst.

- Možda postoji prilika da se utakmica pomeri kako bi se povećalo interesovanje u drugom delu sezone - zaključio je Silver.

