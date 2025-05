"NE, NE SMEMO DA ZABORAVIMO"! Nikola Jokić poslao poruku upozorenja posle debakla u Oklahomi

Nije ovo bilo lepo veče ni za Nikolu Jokića ni za Denver Nagetse, koji su doživeli potpuni potop protiv Oklahoma siti Tandera u drugom meču polufinala Zapada, pošto su izgubili sa 43 razlike - 149:106.

Foto: Printskrin

- Nismo igrali. Samo jedan tim se pojavio. Promašivali smo, gubili loptu, a oni prolazili pored nas kako su hteli. Bili su mnogo bolji od nas i zato je rezultat bio ovako loš", rekao je Jokić.

Kako se nosite sa ovako fizičkom košarkom?

- Borimo se za poziciju najbolje što umemo i nosimo se sa posledicama. Moj poslednji faul nije bila frustracija. Hteo sam da postavim blok Džamalu. Dešava se"

Džejlen Vilijams i uticaj na Jokića?

- Videli smo u prošloj utakmici. Nije to neka razlika u odnosu na prošli meč. Nije on radio ništa drugačije"

Drugi ubedljiv poraz u post sezoni... Šta radi Adelman?

- Ono što treba. Nije on kriv. Svi smo krivi. Mislim i on je, ali svi to delimo kao grupa. Ne treba niko nikoga da izdvaja"

Na konstataciju novinara da Denver ovo mora da zaboravi, rekao je:

- Ne. Ne smemo ovo da zaboravimo. Moramo da naučimo iz ovoga i da budemo mnogo bolji u narednim mečevima. Pravili smo greške, nismo radili ono što jesmo u prvoj utakmici", zaključio je Nikola Jokić.

