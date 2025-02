JOKIĆ NIJE SA OVE PLANETE: Nova dominacija Srbina u NBA ligi! Denver konačno "razbijaju"!

Košarkaši Denver Nagetsa su savladali ekipu Orlando Medžika rezultatom 112:90 u okviru NBA lige.

FOTO: AP/Tanjug

Denver je posle prve četvrtine već došao do solidne prednosti i do kraja meča je samo uvećavao razliku, te uspeo da je bez problema zadrži do kraja i upiše veoma važnu pobedu.

Ovim trijumfom Nagetsi su došli do trećeg mesta na tabeli zapadne konferencije.

Srpski centar Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl. Meč završio sa 28 poena, 10 skokova i 12 asistencija, kao i dve ukradene lopte.

Ispratio ga je Majkl Porter Džunior sa 30 poena i sedam skokova, a Kristijan Braun je dodao 16 poena.

