"ZAPLAKAO SAM": Irving ispisao istoriju u NBA ligi (VIDEO)

Košarkaš Dalas Maveriksa, Kajri Irving postigao je 18.000 poena u karijeri.

FOTO: Tanjug/AP

Kajri Irving je bio prvi pik na draftu 2011. godine kada su ga sa univerziteta Đuk birali Klivlend Kavalirsi.

Kajri Irving je sa njima bio i NBA šampion 2016. godine kada je postigao trojku koja im je i donela titulu, a nakon odlaska iz Klivlenda igrao je za Boston Seltikse i Bruklin Netse, da bi od 2023. godine bio član Dalas Maveriksa.

Kajri Irving je ispisao istoriju NBA lige i u duelu sa Minesotom prešao granicu od 18.000 postignutih poena u karijeri.

- Umalo sam zaplakao. Samo u poslednjih nekoliko godina sam propustio mnogo utakmica, imao povrede i da dođem do ove brojke od 18.000 poena, sve je zapravo Božiji plan i jako sam zahvalan. Kada sam to čuo prosto nisam mogao da verujem. To je mnogo poena za beka visokog 188cm. Neki ljudi nikada nisu postigli 10.000 poena, neko ni 5.000 i drago mi je što sam prestigao neke ljude kojima se toliko divim - rekao je Kajri Irving.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu